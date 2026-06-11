Family Building in Islam: Challenges and Solutions

The Islamic approach to family building emphasizes the importance of the first family unit in building a society. It encourages a balanced and moderate approach to family life, rejecting extremism and glorifying the institution of marriage. The lecture highlighted the challenges faced by Muslim families in the modern era, such as the financial burden of marriage, the pressure to compare oneself to others, and the impact of technological and cultural changes. The speaker emphasized the need for awareness, self-control, and the promotion of values within the family to ensure the stability and success of the family unit.

جامع الأزهر يعقد اللقاء الأسبوعي لملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة تحت عنوان: "حقوق الأسرة.. رؤية إسلامية" بحضور نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رمضان الصاوي وأستاذ الشريعة بحقوق القاهرة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، وأدار الملتقى الدكتور بهاء عبادة، الإعلامي بإذاعة القرآن الكريم.

أذكار الصباح الواردة عن حضرة النبي فضلها عظيم لا تتكاسل عنها. انطلاق قوافل دعوية من الأزهر والأوقاف بـ4 محافظات لمواجهة الانحراف الفكري وبناء الشخصية الوطنية. جامع الأزهر يعقد ملتقى الختمة المرتلة بقراءة ابن كثير المكي اليوم. مفتي الجمهورية يتوجَّه اليوم إلى كوالالمبور للمشاركة في القمة الدولية الثالثة للقيادات الدينية 2026.

الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع في مستهل الملتقى أكد الأستاذ الدكتور رمضان الصاوي نائب رئيس جامعة الأزهر أن الأسرة تمثل اللبنة الأولى في بناء المجتمع ولذلك جاءت عناية الإسلام بها شاملة. لم يجعل بناءها قاصرا على المؤمنين وحدهم بل ارتضى للناس جميعا أن تقوم حياتهم الأسرية على الطهر والعفة والاستقرار. كما أن من أهم ما يميز المنهج الإسلامي في بناء الأسرة أنه منهج يقوم على الاعتدال ويرفض الغلو والتطرف حتى في أمور العبادة.

نجاح الأسرة يبدأ من حسن الاختيار بين الزوجين والصدق والوضوح بين الطرفين والبعد عن الغش والخداع وإخفاء العيوب المؤثرة. الأسرة المسلمة تواجه في العصر الحاضر عددا من التحديات التي تتطلب وعيا وتعاونا من جميع أفراد المجتمع. التفاخر بالمظاهر والتكاليف الباهظة أصبح سببا في تأخر الزواج وظهور كثير من المشكلات الاجتماعية. الانفتاح التكنولوجي والثقافي المتسارع يمثل تحديا حقيقيا للأسرة المعاصرة.

بناء الوعي وتعزيز الرقابة الذاتية وترسيخ القيم داخل البيت إلى جانب غرس معاني البر والطاعة واحترام الوالدين في نفوس الأبناء حتى تظل الأسرة قادرة على أداء رسالتها التربوية والحفاظ على هويتها واستقرارها





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Islamic Family Values Family Building In Islam Challenges In Modern Family Life Balancing Family Life And Work Promoting Family Stability And Success

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