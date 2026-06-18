Farming News: Center for Agricultural Research Combats Misinformation, Supports Research, and Regulates Poultry Trade

The National Association of Farmers, led by Hussein Abdulrahman Abu Sadam, praised the Center for Agricultural Research for combating misinformation and misleading campaigns targeting agricultural products in Egypt. The center successfully countered these allegations with evidence-based responses, thereby reassuring consumers and maintaining trust in Egyptian food security. The association also highlighted the center's successful model in addressing misinformation about poultry and egg production, which relied on scientific facts and specialized research to debunk false claims. The sector, despite significant achievements, has faced a wave of misinformation, with the association emphasizing the importance of this sector in ensuring food security, providing affordable protein, and contributing to the strategic development of the country. The association demanded additional steps from the government to regulate poultry trade, including expanding the number of modern slaughterhouses and eliminating the practice of slaughtering poultry in unlicensed facilities. The association also called for increased government support for agricultural research and development to enhance productivity and quality of agricultural products, ensuring their competitiveness in both domestic and international markets.

أشاد حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، بالدور الذي يقوم به مركز البحوث الزراعية في التصدي للشائعات والحملات الممنهجة التي تستهدف المنتجات الزراعية المصرية، مؤكدًا أن المركز نجح في مواجهة تلك الادعاءات عبر تقديم ردود علمية موثقة أسهمت في طمأنة المواطنين والحفاظ على الثقة في الغذاء المصري.

مواجهة علمية للشائعاتوأوضح أبو صدام أن مركز البحوث الزراعية قدم نموذجًا ناجحًا في التعامل مع الشائعات التي استهدفت قطاعي الدواجن وإنتاج البيض خلال الفترة الأخيرة، حيث اعتمد على الحقائق العلمية والأبحاث المتخصصة للرد على المزاعم المتداولة، وهو ما ساهم في القضاء على حالة التخوف التي حاولت بعض الجهات نشرها بين المواطنين. تحرك برلماني للرقابة على مزارع الدواجن ومواجهة الشائعات المتداولة بشأن استخدام الهرموناتتغيرات مفاجئة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق الآن.. وهذا ثمن البانيهأسعار الدواجن في أسوان اليوم الخميس 18-6-2026الدواجن والبيض..

ركيزة للأمن الغذائيوقال نقيب الفلاحين إن صناعة الدواجن وإنتاج البيض في مصر تعرضت مؤخرًا لموجة من الشائعات رغم النجاحات الكبيرة التي حققتها الدولة في هذا القطاع، لافتًا إلى أن مصر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة، فضلًا عن وجود فائض يسمح بالتصدير إلى الأسواق الخارجية. وأكد أن هذا القطاع يمثل إحدى أهم ركائز الأمن الغذائي في مصر، كما يعد من الصناعات الاستراتيجية التي تسهم في توفير البروتين الحيواني بأسعار مناسبة للمواطنين.

تأكيد سلامة المنتجات المصريةوأضاف أبو صدام أن مركز البحوث الزراعية نجح في إحباط محاولات التشكيك في منتجات الدواجن والبيض، بعدما أكد بالأدلة العلمية أن هذه المنتجات تعد من أكثر مصادر البروتين أمانًا وفائدة من الناحية الصحية والغذائية، مشددًا على أن الرقابة المستمرة والإجراءات المتبعة تضمن وصول منتجات آمنة للمستهلك. مطالب بتنظيم تداول الدواجنودعا نقيب الفلاحين الحكومة إلى اتخاذ خطوات إضافية لتنظيم منظومة تداول الدواجن من المزرعة إلى المستهلك، مطالبًا بالتوسع في إنشاء المجازر الحكومية الحديثة بمختلف المحافظات، والقضاء على ظاهرة ذبح الدواجن داخل المحال التجارية.

وأوضح أن الاعتماد على بيع الدواجن المبردة أو المجمدة من شأنه الحد من انتشار الأمراض، ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق، وتحسين جودة المنتج المقدم للمواطن. دعم أكبر للبحث العلمي الزراعيوأكد أبو صدام أن مراكز البحوث الزراعية المصرية تعد من أكبر وأهم المؤسسات البحثية في منطقة الشرق الأوسط، نظرًا لدورها المحوري في تطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المزارعين والمنتجين.

وطالب الحكومة بزيادة الدعم المادي والمعنوي للباحثين والعلماء العاملين في مراكز البحوث الزراعية، بما يمكنهم من مواصلة جهودهم في تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني وتقديم حلول علمية تسهم في تعزيز جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة محليًا وعالميًا





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