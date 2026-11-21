سجّلت لعبة Grand Theft Auto 6 رقمًا قياسيًا عالميًا بمبيعات تجزئة بلغت 3.79 مليار دولار في اليوم الأول، متفوقةً على أي منتج ترفيهي آخر في التاريخ حسب بيانات Take-Two Interactive.

سجّلت لعبة Grand Theft Auto 6 ، من تطوير شركة Rockstar Games ، أرقامًا قياسية عالمية غير مسبوقة في يوم إطلاقها، حيث بلغت مبيعات التجزئة المقدرة 3.79 مليار دولار. وصنفت شركة Take-Two Interactive المالكة للشركة المطوّرة هذا الإنجاز بأنه الأكبر لمنتج ترفيهي عبر مختلف الوسائط في تاريخ الصناعة، متجاوزةً بذلك مبيعات الأفلام والمنتجات الترفيهية الأخرى. وقد استندت هذه الحصيلة الضخمة إلى تقديرات المبيعات العالمية التي شملت الفترة حتى نهاية 19 نوفمبر 2026، مؤكدةً هيمنة اللعبة على سوق الترفيه في هذه الحقبة الزمنية المحددة.

حقائق الإطلاق ومبيعات ما قبل البيع

بدأت رحلة Grand Theft Auto 6 التجارية برقم قياسي جديد، حيث سجلت مبيعات بلغت 32.5 مليون نسخة قبل طرحها رسميًا في الأسواق. وقد جاءت هذه البداية بعد فترة انتظار طويلة تجاوزت 13 عامًا منذ إصدار الجزء الخامس من السلسلة، الذي صدر عام 2013. وخلال تلك الفترة، غذّت الشعبية الواسعة للأجزاء السابقة وقاعدة السلسلة الجماهيرية حالة ترقب استثنائية للجزء الجديد، مما أدى إلى إقبال كثيف على الشراء مسبقًا، وهو ما يعكس عمق الارتباط العاطفي والتجاري للاعبين بالسلسلة عبر السنوات الماضية.

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المقارنة التاريخية مع عناوين أخرى

توضح المقارنة بين أداء Grand Theft Auto 6 وأعمال سابقة مثل Elden Ring حجم النجاح الاستثنائي الذي حققته اللعبة. فاللعبة التي انطلقت عام 2022 وحققت نجاحًا عالميًا كبيرًا احتاجت إلى نحو ثلاث سنوات من المبيعات المتواصلة لتبلغ 30 مليون نسخة مبيعة، في حين تجاوزت GTA 6 هذا المستوى الصعب قبل حتى إعلان إطلاقها الرسمي، مسجلةً 32.5 مليون وحدة مباعة مسبقًا. وهذا الفرق الزمني الكبير في تحقيق الأرقام يعكس تحولًا في نموذج استهلاك الألعاب والتسويق الحديث لها.

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استراتيجية النجاح والامتداد التجاري

تعكس هذه الانطلاقة الناجحة استراتيجية Rockstar Games الطموحة في بناء الترقب للإصدار، مستندةً إلى إنتاج ضخم وتطوير امتد لسنوات طويلة. كما أن الرصيد الجماهيري الضخم الذي صنعته الأجزاء السابقة من السلسلة ساهم بشكل مباشر في هذا الإطلاق التاريخي. ومن ناحية أوسع، تمنح هذه الحصيلة مثالًا حيًا على اتساع سوق ألعاب الفيديو وقدرتها على منافسة كبرى الأعمال السينمائية والترفيهية الأخرى من حيث حجم المبيعات وعدد الجمهور المستهدف، ليتجاوز نجاح Grand Theft Auto 6 كونه مجرد إنجاز تجاري لشركة واحدة ليصبح حدثًا ثقافيًا وتجاريًا عالميًا.

توضيحات رسمية حول الأرقام المالية

في تعليقه على الإصدار، عبّر سام هاوسر، المؤسس المشارك لشركة Rockstar Games، عن امتنان الشركة وهي تبدأ فصلًا جديدًا من تاريخها مع إطلاق Grand Theft Auto 6، مشيرًا إلى ما أثارته استجابة اللاعبين حول العالم من سعادة وفخر لدى الفريق الفني. ومع ضخامة الحصيلة، أوضحت الشركة ضرورة التمييز بين الأرقام المالية؛ فمبلغ 3.79 مليار دولار يمثل القيمة المقدرة لمبيعات التجزئة وفق إعلان Take-Two Interactive، وليس صافي الإيرادات التي حصلت عليها الشركة فعليًا. أما رقم 32.5 مليون نسخة، فهو يرمز للوحدات المباعة قبل الإطلاق المباشر، ولا يمثل إجمالي المبيعات النهائي بعد طرح اللعبة في المتاجر.