Gas Production in Oman Rises by 4.6%

The article highlights the increase in gas production in Oman, both domestically and through imports, reaching 18 billion cubic meters by the end of April 2026, compared to 17.941 billion cubic meters in the corresponding period of 2025.

شهد إنتاج سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي، شاملًا الإنتاج المحلي والاستيراد، ارتفاعًا بنسبة 4.6%؛ ليبلغ 18 مليارًا و772 مليونًا و100 ألف م3 حتى نهاية أبريل 2026 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025 والبالغة 17 مليارًا و941 مليونًا و300 ألف م3.

وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان أن إنتاج الغاز المصاحب ارتفع بنسبة 1.3% حتى نهاية أبريل الماضي، ليصل إلى 4 مليارات و128 مليونًا و100 ألف م3 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 والبالغة 4 مليارات و76 مليونًا و600 ألف م3. وأوضحت الإحصاءات أن إنتاج الغاز غير المصاحب (مع الاستيراد) ارتفع بنسبة 5.6% ليبلغ 14 مليارًا و644 مليون م3 حتى نهاية أبريل 2026 مقارنة بـ13 مليارًا و864 مليونًا و700 ألف م3 للفترة ذاتها من عام 2025.

وعلى مستوى الاستهلاك، ارتفع استهلاك الغاز الطبيعي في المشروعات الصناعية بنسبة 5.8% ليبلغ 9 مليارات و865 مليونًا و200 ألف م3 حتى نهاية أبريل 2026 مقارنة بـ9 مليارات و321 مليونًا و200 ألف م3 للفترة المماثلة من عام 2025. كما ارتفع استخدام الغاز في محطات توليد الطاقة حتى نهاية أبريل الماضي بنسبة 12.7% ليصل إلى 4 مليارات و913 مليونًا و200 ألف م3 مقارنة بـ4 مليارات و358 مليونًا و700 ألف م3 للفترة نفسها من عام 2025.

كما أظهرت البيانات أن استهلاك الغاز في حقول النفط (يشمل الفاقد وفروقات العدادات ومعامل التقلص) انخفض بنسبة 5.7% ليبلغ 3 مليارات و930 مليونًا و800 ألف م3 حتى نهاية أبريل 2026 مقارنة بـ4 مليارات و170 مليونًا و400 ألف م3 في الفترة المماثلة من عام 2025. وحول الغاز المستخدم في المناطق الصناعية (يشمل المناطق الصناعية وشركة عُمان للتعدين وأسمنت عُمان) فسجل انخفاضًا بنسبة 30.7% ليبلغ 63 مليون م3 حتى نهاية أبريل 2026 مقارنة بـ90 مليونًا و900 ألف م3 للفترة المماثلة من عام 2025





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