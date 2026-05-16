Health Risks of Using Smartphones and Tips to Protect Yourself

This article discusses the health risks associated with using smartphones, such as neck and back pain, eye strain, and sleep disturbances. It also provides tips on how to protect yourself from these risks, such as taking regular breaks, adjusting your phone to eye level, and reducing screen brightness.

حذر أطباء وخبراء صحة من عادة يومية يفعلها ملايين الأشخاص أثناء استخدام الهواتف المحمولة، مؤكدين أنها قد تسبب مشكلات صحية تدريجية تؤثر على الرقبة والعمود الفقري والعينين وحتى جودة النوم.

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف وأوضحت الدكتورة إسراء عبد الفتاح أخصائي المخ والأعصاب من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الانحناء الطويل للرأس أثناء النظر إلى شاشة الهاتف يُعد من أكثر العادات ضررًا في العصر الحديث، خاصة مع الاستخدام المتواصل لساعات طويلة دون راحة. ما خطورة الانحناء أثناء استخدام الهاتف؟ يشير الأطباء إلى أن إمالة الرأس للأسفل لفترات طويلة تضع ضغطًا كبيرًا على فقرات الرقبة والكتفين، ما يؤدي إلى ما يُعرف بـ”رقبة الهاتف”.

ومع الوقت، قد يشعر الشخص بألم مزمن في الرقبة أو الكتفين أو أعلى الظهر، إضافة إلى الصداع والتشنجات العضلية وصعوبة الحركة. ويؤكد الخبراء أن المشكلة لا تظهر فجأة، بل تتطور تدريجيًا مع تكرار الوضعية الخاطئة يوميًا. تأثير الهاتف على العمود الفقريندما ينحني الرأس بزاوية كبيرة للأسفل، يزداد الحمل الواقع على العمود الفقري بشكل ملحوظ، لأن وزن الرأس يصبح مضاعفًا على الرقبة.

ومع الاستخدام المستمر قد يؤدي ذلك إلى: * آلام الرقبة والظهر * شد عضلي مستمر * انحناء الكتفين * ضعف وضعية الجسم * الشعور بالإرهاق السريع العين أيضًا في خطرلا تتوقف الأضرار عند الرقبة فقط، إذ يحذر أطباء العيون من التركيز الطويل في شاشة الهاتف دون راحة، لأنه قد يسبب: * جفاف العين * زغللة مؤقتة * إجهاد بصري * الصداع * حساسية الضوء كما أن استخدام الهاتف في الظلام يزيد من إجهاد العين ويؤثر على جودة النوم بسبب الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة. عادة ليلية خطيرةويحذر الأطباء أيضًا من استخدام الهاتف قبل النوم مباشرة، لأنها عادة تؤثر على إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم.

وقد يؤدي ذلك إلى: * الأرق * النوم المتقطع * صعوبة الاستيقاظ * ضعف التركيز خلال النهار كيف تحمي نفسك؟ ينصح الخبراء باتباع بعض الخطوات البسيطة أثناء استخدام الهاتف لتقليل الأضرار، منها: * رفع الهاتف لمستوى العين * أخذ راحة كل 20 دقيقة * تقليل استخدام الهاتف قبل النوم * الجلوس بوضعية مستقيمة * ممارسة تمارين تمدد للرقبة والكتفين * تقليل سطوع الشاشة ليلًا الأطفال والمراهقون الأكثر تأثرًايشير المتخصصون إلى أن الأطفال والمراهقين من أكثر الفئات عرضة لهذه المشكلات بسبب الاستخدام المفرط للهواتف والأجهزة اللوحية لساعات طويلة يوميًا.

وقد يؤدي ذلك مع الوقت إلى مشاكل في القوام وضعف النشاط البدني واضطرابات النوم والتركيز. متى يجب زيارة الطبيب؟ ينصح الأطباء بعدم تجاهل الأعراض إذا استمرت لفترات طويلة، خاصة: * ألم الرقبة المزمن * التنميل في الذراعين * الصداع المتكرر * ضعف الحركة * تشنجات الكتفين

Netanyahu: My Health Is Excellent.. Those Who Claimed I Was Suffering From a Serious Disease Will Be JudgedIsraeli Prime Minister Benjamin Netanyahu responded to claims that he was suffering from a serious illness, stating that his health is excellent.

وزارة الصحة تعلن تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية للمجان لأكثر من 17.8 مليون مواطنThe Ministry of Health and Population announces the provision of free services for the early detection of cancer (lung, prostate, colon, and cervical) for more than 17.8 million citizens aged 18 and over under the slogan '100 million health' since its launch in June 2023.

How to Check and Pay Electricity Bill OnlineThe article discusses the growing interest in how to check and pay electricity bills using the national ID number. It highlights the importance of monitoring electricity usage and paying the required bills either manually or online. The article also mentions a recent government move to reduce electricity bills and the steps to follow to check and pay bills online.

Tips for a Healthy Bath RoutineAvoid taking a bath immediately after eating, especially if the meal is heavy or greasy. Also, avoid taking a bath in very hot water after being in the sun or after a long period of exposure. Instead, wait for a few minutes to allow your body temperature to adjust gradually.

Relation between Air Conditioning and Joint PainThe text discusses the relationship between air conditioning and joint pain, the impact of air conditioning on muscles and joints, and the factors that contribute to joint pain during air conditioning use. It also provides tips on how to minimize the impact of air conditioning on joints and when to seek medical attention for joint pain.

سامسونج تقيمoduء 'One UI 8.5' لهاتف 'Galaxy S24' في أمريكا، وتقرر رسميًا 'One UI 9'Samsung Korea officially releases the stable and permanent update 'One UI 8.5' for the latest mobile device 'Galaxy S24' in the US, a few days after its launch in South Korea. This update includes a big size of 4 GB, and a surprising new function that millions of users have been waiting for for years: the compatibility of the fast sharing feature 'Quick Share' with the 'AirDrop' function of Apple. The update allows Samsung Galaxy S24 users to transfer pictures, videos, and large files wirelessly using NFC directly to Apple iPhones and Macs without the need for intermediate applications.

