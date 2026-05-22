Health and Safety News: Ministry of Health and Population Provides Medical Services During Hajj in Saudi Arabia

The Ministry of Health and Population has announced the delivery of 16,479 medical services through the medical mission in Saudi Arabia.
أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 16 ألفاً و479 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء الخميس 21 مايو الجاري.
جلسات وعظ وإرشاد لحجاج الجمعيات الأهلية لتعليمهم مناسك الحجهوية ذكية لأمان حجاج السياحة. نسك" لسهولة التنقلات والحصول على الخدمات رئيس بعثة الحج المصرية: اكتمال وصول جميع حجاج بعثة القرعة للأراضي المقدسة شركات السياحة توزع أماكن الحجاج بمخيمات المشاعر أون لاين لأول مرة وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة.
أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية فروق البعثة الطبية المصرية تواصل عملهم على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية، بما يضمن سلامة وراحة الحجاج المصريين. من جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أن إجمالي الخدمات المقدمة يوم الخميس بلغ 1526 خدمة طبية في عيادات مكة المكرمة والمدينة المنورة.
أما فيما يتعلق بالحالات التي تتلقى رعاية متخصصة في المستشفيات السعودية، أفاد الدكتور أحمد مصطفى بأن إجمالي عدد الحالات المحجوزة حالياً بلغ 36 حالة، منها 24 مرحلة في مكة المكرمة (12 مرحلة بالأقسام الداخلية، و10 مراحل بالرعاية المتوسطة، وحالتين بالرعاية المركزة)، و12 حالة في المدينة المنورة (6 حالات بالأقسام الداخلية، و6 مراحل بالرعاية المركزة). وكذلك، أعرب الدكتور أحمد مصطفى عن خالص التقدير والامتنان للرعاية الطبية المتميزة والدعم السريع والمهني الذي تقدمته المستشفيات السعودية للحجاج المصريين، مما يساهم في تحسن حالتهم وسرعة تماثلهم للشفاء.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار المتابعة الدائمة للحجاج المصريين في أماكن إقامتهم، مع مواصلة التنسيق الكامل والمستمر مع السلطات الصحية السعودية، لضمان تمتع جميع ضيوف الرحمن بصحة جيدة وسلامة تامة أثناء أداء مناسك فريضة الحج
