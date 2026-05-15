Home Recipe for Fried Small Fish: A Tasty Culinary Delight

The passage introduces a delicious home recipe for fried small fish, which is known for its affordability, quick preparation, and nutritional benefits. It shares a step-by-step guide to creating small fish at home with the same taste as restaurant meals, provided by Chef Mahmoud El-Edel.

يعد السمك الصغير المقلي من أكثر الأكلات البحرية المحببة لدى كثير من الأسر، لأنه اقتصادي وسريع التحضير وغني بالعناصر الغذائية المهمة مثل البروتين وأحماض أوميجا 3 والكالسيوم، خاصة إذا تم تناوله كاملًا بعد القلي.

وتبحث كثير من ربات البيوت عن طريقة عمل السمك الصغير في المنزل بنفس قرمشة وطعم المطاعم، لذلك نقدم لكِ الطريقة خطوة بخطوة، للشيف محمود العمدة. [Paragraph 1 ends] [Paragraph 2 starts] أول خطوة هي تنظيف السمك جيدًا بالماء والملح والليمون للتخلص من أي رائحة زفارة، ثم يصفى جيدًا. بعد ذلك يتم تتبيله بالثوم وعصير الليمون والكمون والكزبرة والملح والفلفل، ويترك لمدة 30 دقيقة حتى يتشرب النكهة.

ثم يُغلف السمك في الدقيق أو خليط الدقيق والنشا، وهي الخطوة السرية التي تمنحه القرمشة المطلوبة. [Paragraph 2 ends





