Honda Unveils New 2026 Honda Pilot SUV

The new 2026 Honda Pilot SUV is a sporty, versatile SUV that embodies the true concept of comfort and practicality in travel. It competes with many other models, including Toyota Highlander, Ford Explorer, and Chrysler Pacifica.

كشفت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا بايلوت موديل 2026، وتنتمي بايلوت لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجسد بايلوت المفهوم الحقيقي للراحة والعملية في التنقل، وتنافس العديد من الطرازات من ضمنها، تويوتا هايلاندر، وفورد إكسبلورر، وشيفروليه ترافيرس .

قبل السفر .. نصائح لتجنب أعطال السيارات في إجازة العيداستدعاء عاجل يضرب سيارات نيسان بسبب خطر دواسة الوقودأبعاد هوندا بايلوت موديل 2026تأتى سيارة هوندا بايلوت موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بطول 5082 مم، وعرض 1994 مم، وارتفاع 1803 مم .

مواصفات هوندا بايلوت موديل 2026زودت سيارة هوندا بايلوت موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، زجاج معالج صوتياً وتم زيادة مواد عزل الصوت في الرفارف وحجرة المحرك، وبها عجلات معدنية رياضية جديدة مقاس 20 بوصة، وتم إعادة تصميم الشبك الأمامي، وتم إضافة لمسات جمالية دقيقة من الكروم، وتم دمج قضبان السقف وباب الصندوق الخلفي الكهربائي . بالاضافة إلي ان سيارة هوندا بايلوت موديل 2026 بها، مقاعد أمامية كهربائية مدفأة ومهواة مع ذاكرة لمقعد السائق، وصف ثان مدفأ يدعم ميزة الطي الكهربائي بلمسة واحدة لتسهيل الدخول إلى الصف الثالث، وتم إضافة تطعيمات خشبية راقية على ألواح الأبواب والكونسول، وتطعيمات من جلد الغزال الفاخر على مساند المقاعد وخياطة متباينة في المقصورة .

وبها شاشة تعمل باللمس مركزية جديدة مقاس 12.3 بوصة، وبها نظام Apple CarPlay ، ووظائف Google المدمجة، وبها منفذ شحن لاسلكي ومزيج ذكي من الأزرار الميكانيكية سهلة الاستخدام، وبها منافذ USB موزعة على الصفوف الثلاثة، وبها نظام صوتي فاخر من شركة Bose . محرك هوندا بايلوت موديل 2026تحصل سيارة هوندا بايلوت موديل 2026 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 285 حصان، وعزم دوران 355 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.1 ثانية، وتحتاج إلي 10 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

سعر هوندا بايلوت موديل 2026تباع سيارة هوندا بايلوت موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 207 ألف ريال سعودي





