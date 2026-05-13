How to Make Fluffy and Delicious Basisiya Cake

Discover the secrets to making a fluffy and delicious Basisiya cake with a hint of almond flavor. Learn how to make the perfect Basisiya cake with a soft and light texture, thanks to the combination of golden and all-purpose flour.

تُعد كيكة الذرة أو «البسيسة» من أشهر الوصفات الشرقية التي يفضلها الكثيرون، خاصة مع كوب الشاي أو في وجبة الإفطار. نصائح مُنتشرة عن نوم الأطفال الرضّع قد تؤدي لموت مُفاجئ ..

وتتميز وصفة الشيف فاطمة أبو حاتي لعمل كيكة الذرة بقوامها الهش وطعمها الغني، بفضل المزج بين دقيق الذرة الأصفر والدقيق الأبيض للحصول على نتيجة خفيفة وغير مكتومة.

طريقة عمل كيكة الذرة (البسيسة)مقادير كيكة الذرة : 2 كوب دقيق ذرة أصفر ناعم 1 كوب دقيق أبيض فاخر 1 كوب إلى كوب ونصف سكر حسب الرغبة 1 كوب حليب 3/4 كوب زيت 1/4 كوب سمنة 4 بيضات 1 ملعقة كبيرة ونصف بيكنج بودر 1 ملعقة صغيرة فانيليا رشة ملح طريقة عمل كيكة الذرة الهشة: ـ سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية. ـ ادهني صينية مقاس 24 أو 26 بالسمنة، ثم رشيها بالقليل من الدقيق.

ـ في الخلاط الكهربائي، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا والحليب والزيت والسمنة حتى يصبح الخليط كريميًا وفاتح اللون. ـ في وعاء آخر، اخلطي دقيق الذرة مع الدقيق الأبيض والبيكنج بودر ورشة الملح. ـ أضيفي الخليط السائل إلى المكونات الجافة مع التقليب الهادئ حتى تتجانس المكونات. ـ اسكبي الخليط في الصينية وأدخليها الفرن لمدة 25 إلى 30 دقيقة حتى تأخذ لونًا ذهبيًا وتنضج تمامًا.

ـ اتركي الكيكة تهدأ قليلًا قبل التقطيع والتقديم. أسرار نجاح البسيسةـ استخدام دقيق ذرة ناعم يمنح الكيكة قوامًا هشًا. ـ الحفاظ على نسبة 2:1 بين دقيق الذرة والدقيق الأبيض يمنع الكيكة من أن تصبح مكتومة. ـ عدم المبالغة في التقليب بعد إضافة الدقيق يساعد على نجاح القوام.

ـ يمكن إضافة السمسم على الوجه قبل الخبز للحصول على نكهة مميزة. فوائد كيكة الذرةتتميز كيكة الذرة بأنها غنية بالطاقة وتمنح إحساسًا بالشبع، كما أن دقيق الذرة يحتوي على نسبة من الألياف والمعادن، ما يجعلها خيارًا محببًا للكبار والأطفال





