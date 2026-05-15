Islamic World Lunar Crescent Visibility Date and Times in 2026

The Islamic world can observe the lunar crescent on the 1447th Hijri (1Dhu al-Hijjah) lunar month on Monday, 19 May 2026. The visibility of the lunar crescent varies in different regions. Factors like solar eclipse, solar conjunction, and geomagnetic conditions also affect the visibility. This data is essential for tracking lunar calenders.

الدولي: ستتحرى دول العالم الإسلامي هلال شهر ذي الحجة 1447 هـ يوم الأحد 17 مايو 2026م، ورؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق آسيا وجنوب أفريقيا وجنوب أمريكا الجنوبية، وهي ممكنة بالعين المجردة من وسط وغرب آسيا وشمال أفريقيا ومعظم الأمريكيتين، وحيث أن هناك فرصة لرؤية الهلال من العالم الإسلامي يوم الأحد، فمن المتوقع أن يكون يوم الإثنين 18 مايو غرة شهر ذي الحجة، وأن يكون يوم الأربعاء 27 مايو أول أياموتابع في بيان للمركز: بالنسبة لوضع الهلال يوم الأحد 17 مايو في بعض المدن العربية والعالمية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 26 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15 ساعة و36 دقيقة، ورؤية الهلال في جاكرتا ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.

وفي أبوظبي يغيب القمر بعد 58 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 18 ساعة و45 دقيقة. وفي مكة المكرمة يغيب القمر بعد 58 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و22 دقيقة. وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 69 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و55 دقيقة. وفي القاهرة يغيب القمر بعد 67 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة





