JMC جراند افينيو برو: مواصفات وسعر بيك أب متعدد الاستخدامات

تعرف على مواصفات السيارة متعددة الاستخدامات JMC جراند افينيو برو التي تجمع بين التصميم الرياضي والتقنيات الحديثة، ومحرك قوي سعة 2.3 لتر تيربو بقوة 258 حصان، ومساحة حمولة كبيرة، بالإضافة إلى تجهيزات أمنية متقدمة.

تدخل JMC جراند افينيو برو ضمن فئة سيارات البيك أب متعددة الاستخدامات المقدمة عالميًا، والتي تأتي بمستوى متقدم من التجهيزات والتقنيات الحديثة، مع تصميم رياضي وصندوق متعدد الأعراض.

تتمتع JMC جراند افينيو برو بحجم خارجي كبير، حيث يبلغ طول السيارة 5535 مم، مع عرض يصل إلى 2055 مم، بينما يبلغ الارتفاع 1920 مم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3270 مم، بينما يصل وزن الحمولة إلى 860 كيلوجرامًا، ويبلغ وزن السيارة بدون ركاب نحو 2280 كيلوجرامًا، كما حصلت السيارة على تجهيزات خارجية عملية تشمل مصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، بالإضافة إلى الإضاءة النهارية، وجنوط بقياس 17 بوصة في الأمام والخلف. تعتمد JMC جراند افينيو برو على محرك بنزين تيربو مكون من 4 أسطوانات بسعة 2.3 لتر، يولد قوة تصل إلى 258 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 450 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وبنظام دفع رباعي.

توفّر المقصورة الداخلية في JMC جراند افينيو برو مقعد للسائق بخاصية التعديل الكهربائي مع التدفئة والتبريد، بالإضافة إلى إمكانية التحكم في 8 وضعيات، ومقودًا مكسوًا بالجلد متعدد الوظائف، وشاشة معلومات وترفيه بقياس 12 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، ونظامًا صوتيًا مكونًا من 6 سماعات، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف الذكية. وحصلت JMC جراند افينيو برو على مجموعة متنوعة من أنظمة السلامة، حيث زودت السيارة بنظام تثبيت سرعة متكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، إلى جانب نظام قراءة مسار الطريق الذي يشمل التحذير عند الخروج عن المسار ومساعد البقاء داخله.

وتشمل تجهيزات الأمان الأخرى حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خارجية بزاوية رؤية 540 درجة، بالإضافة إلى أنظمة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، والتحكم في قوى الجر، والثبات الإلكتروني. تقدم السيارة في السوق السعودي بسعر يبلغ 146.338 ريال





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

JMC جراند افينيو برو سيارة بيك أب محرك 2.3 لتر تيربو دفع رباعي تجهيزات أمنية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

انخفاض أسعار سيارات JMC النصف نقلأعلنت شركة توزيع وسائل النقل تي في دي TVD، وكيل سيارات JMC وفوتون في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات jmc النصف نقل وحش الأسفلت المجمعة محلياً.

Read more »

منزل متنقل لعشاق التخييم.. JMC جراند افينيو موتور 2025| صورقدمت JMC الصينية، إصدار مميز لعشاق التخييم والتنقل في البر، من خلال جراند افينيو موتور هوم 2025، والتي تبدو بالفعل كمنزل متنقل، ولكن على 4 عجلات

Read more »

سعر ونيت JMC موديل 2025 في السعودية| صورأعلنت شركة ونيت عن طرازها الجديد ونيت JMC موديل 2025 ، وتنتمي JMC لفئة السيارات البيك أب .

Read more »

لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم JMC فيجاس 2026 الجديدة؟يشهد السوق السعودي تنوعًا واسعًا في فئة سيارات البيك أب، مع حضور قوي لطرازات متنوعة ومنها JMC فيجاس 2026 الجديدة كليًا، والتي تضم مجموعة تجهيزات

Read more »

كل ما تريد معرفته عن JMC فيجاس 2026 الجديدة.. لعشاق البيك أبتواصل JMC تعزيز حضورها في الأسواق العالمية من خلال طرح طراز فيجاس 2026 الجديد، الذي ينتمي إلى فئة مركبات البيك أب، والتي تحظى بشعبية كبيرة، نسبة

Read more »

بتصميم بيك أب.. ماذا تقدم JMC فيجاس 2026 الجديدة؟تواصل JMC توسيع حضورها في فئة الشاحنات البيك أب من خلال طراز فيجاس موديل 2026، الذي يأتي بمجموعة من التحديثات في التصميم والتجهيزات

Read more »