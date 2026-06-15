Koreas May Play Pivotal Role in Restoring Shipping Lanes after Iran-US Deal

In the aftermath of the Iran-US deal, South Korea is expected to play a pivotal role in restoring shipping lanes, with its naval assets and diplomatic efforts. However, the security situation in the region remains uncertain, and the country faces pressure to take a more active role in the post-war maritime order.

في ظل توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء الحرب بينهما، من المتوقع أن تضع كوريا الجنوبية أولويتها الدبلوماسية لتأمين مرور آمن لـ24 سفينة عالقة في مضيق هرمز.

تقبع السفن الـ24 وعلى متنها 137 بحارا كوريا، في موانئ قطر والإمارات العربية المتحدة منذ أن أدت الحرب إلى إغلاق الممر المائي، الذي يعد أحد أهم الممرات العالمية لشحن النفط والأسمدة وغيرها، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. أبقت سول، قناة اتصال غير رسمية مفتوحة مع طهران، ساعية لتأمين مرور سفنها عبر الممر المائي بالألغام والتوترات العسكرية.

وفي الشهر الماضي، أصبحت السفينة "يونيفرسال وينر" التي تشغلها شركة "إتش إم إم" أول سفينة كورية تعبر المضيق منذ بدء الحرب، وتلتها الأسبوع الماضي ناقلة غاز طبيعي مسال. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد (بتوقيت الولايات المتحدة)، أن الجانبين توصلا إلى اتفاق سلام، ومن المقرر إعادة فتح المضيق فور التوقيع الرسمي على الاتفاق الجمعة المقبل.

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من الأعمال العدائية التي بدأت بضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، والتي أدت فعليا إلى إغلاق الممر المائي. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كان المضيق سيصبح آمنًا تمامًا للملاحة في أي وقت قريب، ومن المتوقع أن يبقى الوضع الأمني غير مستقر حتى بعد توقيع اتفاقية السلام، مع وجود مفاوضات أخرى في المستقبل، فضلًا عن ضرورة إزالة الألغام البحرية.

ويدفع هذا الغموض سول نحو اتخاذ قرار حاسم بشأن ما إذا كانت ستضطلع بدور أكثر فاعلية في استعادة حرية الملاحة من خلال الانضمام إلى"مبادرة حرية الملاحة البحرية" بقيادة الولايات المتحدة، أو الانضمام إلى مهمة دولية منفصلة بقيادة فرنسا وبريطانيا. في الوقت نفسه، تمتلك كوريا الجنوبية، أصولا يمكن الاستعانة بها في استعادة الملاحة الآمنة، بما يشمل 12 سفينة كاسحة ألغام ووحدة تشيونجهيه البحرية التي تُجري حاليًا عمليات مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، والتي يُمكن إعادة نشرها في المضيق، إلا أن أي توسع من هذا القبيل يتطلب موافقة الجمعية الوطنية، وفقا لوزارة الدفاع.

وسيطرح الرئيس لي جيه ميونج قمة مجموعة السبع، المقرر عقدها من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل في فرنسا، الضوء على هذه القضايا. وسيحضر الرئيس لي جيه ميونج القمة، ومن المرجح أن يواجه ضغوطا متزايدة لتحديد دور سيئول في النظام البحري لما بعد الحرب. وقالت وزارة الدفاع، إنها"تشارك بنشاط" في المناقشات الدولية حول المضيق، لكنها لم تحدد موقفها الرسمي بعد.

وأضافت الوزارة:"سنراجع المسألة استنادا إلى القانون الدولي، وسلامة الممر المائي، وتحالفنا الأمني مع الولايات المتحدة، والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، والقوانين المحلية ذات الصلة"





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran-US Deal Shipping Lanes Naval Assets Diplomatic Efforts Security Situation Post-War Maritime Order

United States Latest News, United States Headlines