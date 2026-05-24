KPMG withdraws from markets in Egypt, Bangladesh, and Pakistan

KPMG, a leading multinational accounting and consulting firm, has decided to withdraw from markets in Egypt, Bangladesh, and Pakistan. The move is expected to end the partnership between KPMG and Hazaam Hassan & Co., and also result in the departure of Hazaam Hassan from the KPMG global network.

كشف مستند، اطلعت عليه"الشروق", أن المجلس العالمي في شركة المراجعة العالمية"كي بي إم جي" قرر التخارج من عدد من الأسواق حول العالم، من بينها مصر وبنجلاديش وباكستان.

وتُعد KPMG واحدة من كبرى الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مجال خدمات المراجعة والتدقيق المالي، وإعداد القوائم المالية للشركات، إلى جانب الاستشارات الضريبية والمالية المرتبطة بصفقات الدمج والاستحواذ. وبحسب المستند المتداول، من المقرر أن يبدأ تنفيذ قرار التخارج من تلك الأسواق اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026. وإذا ما تم تأكيد القرار، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى إنهاء الشراكة التي امتدت منذ السبعينيات بين KPMG ومكتب حازم حسن محاسبون قانونين، إضافة إلى خروج المكتب من الشبكة العالمية للشركة.

وأشار المستند إلى أن الشركات التي ستخرج من الشبكة العالمية لـ KPMG في هذه الأسواق سيتم التعامل معها كأطراف ثالثة، بما يعني أنها لن تعد جزءًا من المجموعة. ويتولى مكتب حازم حسن بالشراكة مع كيه بي إم جي مراجعة القوائم المالية لكبرى الشركات المدرجة بالبورصة المصرية. ولم تتمكن"الشروق" من التحقق بشكل مستقل من صحة المستند أو الحصول على تعليق رسمي من ممثل مكتب KPMG في القاهرة حتى وقت النشر.

وفي سياق متصل، كانت KPMG قد أعلنت مؤخرًا تعيين إسلام البياع رئيساً تنفيذياً لشركة شركة كي بي إم جي الشرق الأوسط، خلفًا للدكتور عبد الله الفوزان. كما شهدت الشركة خلال أواخر عام 2024 إعادة هيكلة لافتة، شملت اندماج عمليات"كي بي إم جي السعودية ودول شرق المتوسط" مع"كي بي إم جي لوار جلف", بما أسفر عن توحيد أنشطة الشركة في عدد من دول المنطقة، من بينها السعودية والأردن ولبنان والعراق والإمارات وسلطنة عمان تحت قيادة شركة كي بي إم جي الشرق الأوسط





