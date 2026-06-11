Land Rover Defender 2026 Unveiled: New SUV Model with Modern Design and New Front Grille

Land Rover has unveiled its new Defender model for 2026, which belongs to the SUV sports category. The Defender features a modern and attractive design and comes with a new front grille. The new Defender is expected to be launched in the 2027 model year.

كشفت شركة لاند روفر عن طرازها الجديد لاند روفر ديفندر موديل 2026، وتنتمي ديفندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتظهر بمعالجة جديدة للواجهة الأمامية .

أودي Q7 موديل 2027 تظهر لأول مرةشاهد| ميتسوبيشي إكليبس سبورت باك 2027محرك لاند روفر ديفندر موديل 2026تحصل سيارة لاند روفر ديفندر موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 296 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك . ويوجد بـ لاند روفر ديفندر موديل 2026 محرك اخر سعة 3000 سي سي، وتخرج قوة 395 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كما ان سيارة لاند روفر ديفندر موديل 2026 بها نسخة تحصل علي قوتها من محرك سعة 5000 سي سي، وبها قوة 500 حصان، وعزم دوران 610 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك . مواصفات لاند روفر ديفندر موديل 2026زودت سيارة لاند روفر ديفندر موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبكة أمامية بتصميم Mesh، وهي قطعة استغرقت أكثر من عامين من التطوير للوصول إلى شكلها النهائي، وتعمل علي تحقيق التوازن المثالي بين روح لاند روفر الكلاسيكية وهندسة الديفندر الحديثة، وبها وحدات للصداد السفلي ثلاثية الأجزاء .

بالاضافة إلي ان سيارة لاند روفر ديفندر موديل 2026 بها، شاشة مركزية عملاقة مقاس 13 بوصة، وبها نظام صوتي متميز من Meridian، وبها مقاعد بجلد Resist عالي التحمل وقابلية التعديل الكهربائي، بالإضافة إلى مساحات تخزين تتسع من 442 لتر . سعر لاند روفر ديفندر موديل 2026الفئة الأولي من سيارة لاند روفر ديفندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 264 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لاند روفر ديفندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 363 ألف ريال سعودي . الفئة الثالثة من سيارة لاند روفر ديفندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 378 ألف ريال سعودي . الفئة الرابعة من سيارة لاند روفر ديفندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 430 ألف ريال سعودي





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Land Rover Defender SUV Sports Category Modern Design New Front Grille New Model Year Launch

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