Member of Parliament Predicts Impact of Current War Developments on 2026 G7 Summit

Mehmet Muslu, a member of the Egyptian parliament, predicts that the current war developments, especially the fall of the American drone in Iran, will have an impact on the 2026 G7 summit. He believes that the summit will witness significant political and economic developments. Muslu also mentioned that the participation of Egypt in the summit holds important regional and international implications, considering its role as a key partner of the European Union. He further mentioned that the summit is of great importance to the international community, especially in the current global crises, and that President Trump faces disagreements with several participating leaders, which may complicate the negotiations within the summit. Muslu also highlighted the role of France in Europe in supporting the success of the summit, considering that its success will have a significant economic impact and a wide-ranging political impact, especially in the context of the tensions surrounding the closure of the Strait of Hormuz and its impact on global energy and trade markets.

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، أن التطورات المتسارعة للحرب الحالية، خاصة بعد سقوط الأباتشي الأمريكية من قبل إيران، ستلقي بظلالها على أعمال قمة مجموعة السبع لعام 2026، متوقعًا أن تشهد القمة مجريات وتحولات سياسية واقتصادية واسعة.

وقال مسلم خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج المشهد على فضائية Ten، مساء الأربعاء، إن مشاركة مصر في القمة تحمل دلالات مهمة على مكانتها الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت تُعامل باعتبارها شريكًا أساسيًا للاتحاد الأوروبي، وهو ما يمنحها أولوية خاصة في الملفات المطروحة على جدول أعمال القمة. وأضاف أن هذه المشاركة تعكس أهمية القمة بالنسبة للقوى الدولية، خاصة في ظل الأزمات العالمية الراهنة، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه خلافات مع عدد من القادة المشاركين، ما قد يزيد من تعقيد المفاوضات داخل القمة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن فرنسا تؤدي دورًا قياديًا داخل أوروبا لدعم نجاح القمة، معتبرًا أن نجاحها سيكون له مردود اقتصادي كبير وتأثير سياسي واسع، لا سيما في ظل التوترات المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز وما يترتب عليه من تداعيات على أسواق الطاقة والتجارة العالمية





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Egypt G7 Summit War Developments President Trump France European Union Strait Of Hormuz Global Crises

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