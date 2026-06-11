Ministry of Education Approves Secondary School Exam Supervisor and Examiner Compensation

The Ministry of Education and Vocational Training has determined the conditions for accepting secondary school exam supervisor and examiner excuses for 2026, confirming that they are as follows: 2000 Egyptian pounds incentive for exam supervisors and examiners of technical diplomas and 1000 Egyptian pounds for examiners with severe excuses. The ministry also announced that the distribution of invitation letters to the first-ranked exam supervisors and examiners participating in the 2026 exams will be made to the directorates and educational administrations on Saturday, June 13, 2026. The ministry also stated that the work of the secondary school exam excuse committees will be activated for three days, from Sunday, June 14, 2026, until Tuesday, June 16, 2026, according to the regulations and procedures governing the secondary school exams.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حالات قبول اعتذارات الثانوية العامة 2026 من المعلمين المكلفين للعمل كمراقبين و ملاحظين في امتحانات الثانوية العامة 2026 وأكدت أنها تتمثل فيما يلي : 2000 جنيه حافز إثابة لرؤساء لجان ومراقبي إمتحانات الدبلومات الفنية و1000 للملاحظين أصحاب الاعذارات القهرية|إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2026 للدور الثاني بالدرجة كاملةوقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أما بالنسبة للاعتذار عن تقدير درجات امتحانات الثانوية العامة 2026 دور أول ، فيتم تقديمها إلى مشرف عام المادة يوم تقدير المادة بمقر تقدير الدرجات وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم توزيع خطابات ندب المراقبين الأوائل والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 على المديريات والإدارات التعليمية يوم السبت المقبل الموافق 13 يونيو الجاري.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سيتم تفعيل عمل لجان اعتذارات الثانوية العامة 2026 لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2026 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026 وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة. وفي إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026 اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صرف حافز إثابة لرؤساء لجان الامتحانات والمراقبين الأوائل والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026.

وتضمن القرار منح رئيس اللجنة والمراقب الأول حافز إثابة بقيمة 2000 جنيه لكل منهما بينما تقرر منح الملاحظ حافزًا بقيمة 1000 جنيه تقديرًا للجهود المبذولة في أعمال الامتحانات





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