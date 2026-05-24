Movie Box Office Report

This report provides an overview of the top-grossing movies in Egypt, as of the date of publication. It includes information on the total earnings, number of screenings, and the number of tickets sold for each film.

حقق فيلم"أسد", أمس، 3 ملايين و324 ألف جنيه بما يوازي 20 ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 11 يوم عرض إلى 41 مليونا و373 ألف جنيه، بما يوازي 271 ألف تذكرة.

تدور أحداث فيلم"أسد" في مصر خلال القرن التاسع عشر، إذ تتناول قصة"أسد", العبد الذي يتمتع بشخصية متمردة وروح صلبة، في إطار درامي تاريخي يرصد رحلته بعد اندلاع قصة حب محرمة بينه وبين امرأة حرة، ما يشعل مواجهة مباشرة مع أسياده. ومع تصاعد الأحداث وسلبه أغلى ما يملك، يتحول الصمت إلى ثورة غضب، ليجد نفسه في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه أحد، بينما تمتد تداعيات معركته لتطرح تساؤلات حول مصير العبودية في البلاد خلال تلك المرحلة.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان، ورزان جمال، وعلي قاسم، وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، إلى جانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش. وفي المركز الثاني، جاء فيلم"الكلام على إيه" محققا 2 مليون و701 ألف جنيه، بما يوازي 17 ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 11 يوم عرض إلى 28 مليونا و154 ألف جنيه، بما يوازي 183 ألف تذكرة.

تدور أحداث فيلم"الكلام على إيه" في إطار اجتماعي كوميدي والذي يتناول حكاية 4 أزواج من أعمار وطبقات مختلفة في ليلتهم الأولى كأزواج، إذ يواجه كل زوجين تحديا من نوع مختلف في الظروف المحيطة بهم، مما يوقعهم في مفارقات كوميدية تكاد تنهي الليلة الأولى لكل منهم بنهاية سيئة. وفيلم"الكلام على إيه", من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي، وبطولة سيد رجب، وانتصار، ومصطفى غريب، وأحمد حاتم، ودنيا سامي، وجيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، وخالد كمال، وآية سماحة.

وفي المركز الثالث، استقر فيلم"برشامة", محققا 523 ألف جنيه، بما يوازي 3 آلاف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 65 يوم عرض، إلى 211 مليونا و732 ألف جنيه، بما يوازي مليون و513 ألف تذكرة. ويحتل الفيلم المركز الثاني في قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الأسمية، بعد أن تخطى الرقم المسجل باسم فيلم"سيكو سيكو" الذي توقفت إيراداته وقت عرضه في نفس الموسم من العام الماضي عند 185 مليونًا و215 ألف جنيه بعد 10 أسابيع عرض، فيما يحتل المركز الأول فى القائمة فيلم"ولاد رزق – القاضية" بفارق كبير، حيث حقق عند عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضي، حوالي 260 مليون جنيه، خلال 13 أسبوع عرض.

فيلم"برشامة" من تأليف أحمد الزغبى وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب الذى شارك أيضًا فى الكتابة، وبطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، حاتم صلاح، باسم سمرة، مصطفى غريب، فاتن سعيد، عارفة عبدالرسول، فدوى عابد وكمال أبورية. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ساخر داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة لطلاب نظام المنازل، إذ تسود حالة من الفوضى، بسبب محاولات الغش، وتدخلات غير تقليدية من بعض أولياء الأمور، ما يؤدى إلى العديد من المواقف الطريفة.

وفي المركز الرابع، جاء فيلم"سفاح التجمع" محققا 18 ألف جنيه بما يوازي 172 تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 59 يوما، إلى 22 مليونا و60 ألف جنيه، بما يوازي 150 ألف تذكرة. والفيلم من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وبطولة أحمد الفيشاوي، وصابرين، وسينتيا خليفة، وجاسيكا حسام الدين، وآية سليم، ومريم الجندي.

وتدور أحداثه حول قصة قاتل متسلسل يُدعى كريم، نشأ وحيدًا يبحث عن ذاته، فوجد ضالته في عصيان عائلته، وبعد سنوات يقيم علاقة مع فتاة جميلة ويبدأ سلسلة جرائم قتل لعدد من النساء. وفي المركز الخامس، جاء فيلم"إيجي بست" محققا 13 ألف جنيه بما يوازي 89 تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 65 يوما إلى 53 مليونا و36 ألف جنيه، بما يوازي 411 ألف تذكرة.

الفيلم من بطولة أحمد حسني، ومرجان عبدالمنعم، ويشارك في بطولته أحمد مالك، وسلمى أبو ضيف، ومروان بابلو، وميشيل ميلاد، وأحمد عبدالحميد. فيما تدور أحداثه حول كواليس تأسيس"إيجي بست", المنصة التي هزت عرش حقوق الملكية في العالم العربي، تنطلق الحكاية من زقاق حي المرج القاهري، حيث يقرر صديقان تحويل شغفهما بالشاشة الكبيرة إلى"تمرد رقمي", متحديين قوانين الصناعة لبناء إمبراطورية قرصنة بدأت من الصفر وتجاوزت حدود التوقعات.

فيما خرج من المنافسة أمس، فيلم"فاميلي بيزنس" بعد 65 يوم عرض ليتوقف إجمالي إيراداته عند 20 مليونا و938 ألف جنيه، بما يوازي 157 ألف تذكرة





