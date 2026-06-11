The news text in Arabic discusses the impact of the closure of the Lebanese market on the poultry industry, the lifting of the import ban on Lebanese products by Saudi Arabia, and the criticism of the Saudi-led war in Yemen.

نقيب المهن التمثيلية ناعيًا الفنان عبدالعزيز مخيون: فقدنا قيمة فنية وإنسانية كبيرة شعبة الدواجن: انخفاض الأسعار يهدد الصناعة.. وتراجع الأسعار غير منطقي وخطير أعلنت السعودية، الأربعاء، إنهاء الحظر الذي فرضته على الواردات اللبنانية قبل خمس سنوات، في خطوة تعد تطورا مهما في مساعي إعادة بناء العلاقات بين لبنان ودول الخليج.

في إحدى القضايا البارزة، أعلنت السعودية ضبط أكثر من خمسة ملايين حبة من مخدر الكبتاجون مخبأة داخل شحنة رمان قادمة من لبنان. بعد أشهر، وسعت الدولة الخليجية الحظر ليشمل جميع المنتجات اللبنانية، وذلك عقب انتقاد وزير الإعلام اللبناني آنذاك جورج قرداحي علنا الحرب التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن. جاء فرض الحظر في وقت كان الاقتصاد اللبناني يعاني بالفعل من أزمة مالية حادة وانهيار في قيمة العملة المحلية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الأربعاء، إن رفع الحظر بقرار من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جاء نتيجة"الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة اللبنانية". ولم يحدد البيان ماهية تلك الخطوات، إلا أن الحكومة اللبنانية أعلنت خلال العام الماضي خططًا لنزع سلاح جميع الجماعات غير الحكومية، بما في ذلك حزب الله. قبل اندلاع أحدث مواجهة بين إسرائيل وحزب الله، كان الجيش اللبناني قد أحرز تقدمًا في تنفيذ هذه الخطة في جنوب البلاد





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Lebanon Saudi Arabia Poultry Industry Import Ban War In Yemen

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