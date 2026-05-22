News text about students' results in Egypt

مدرسة حوش عيسى الثانوية التجارية بمحافظة البحيرة أعلنت رسوب العشرات من الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي التجاري في امتحانات نهاية العام 2026 ونشرت المدرسة قوائم رسمية مختومة تكشف عن أسماء الطلاب الراسبين والطلاب الذين لهم دور ثاني مع ذكر أرقام جلوسهم و مواد الرسوب.

كما تم إعلان ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في مدرسة طنط الجزيرة التابعة لإدارة طوخ التعليمية بمحافظة القليوبية بمجرد انتهاء كنترولاتها من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وقامت المدرسة المذكورة بإعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في شكل كشوف تفصيلية كاملة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وشملت كشوف نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 المعلنة على صفحة المدرسة المذكورة البيانات التالية : اسم الطالب - رقم الجلوس - حالة القيد - الرقم القومي ثم الإعلان عن درجاته في مواد : اللغة العربية - الرياضيات - اللغة الانجليزية - العلوم - الدراسات الاجتماعية - التربية الدينية - التربية الفنية - التربية الرياضية - المهارات - التوكاتسو ، والمجموع الكلي. 4 يوليو .. موعد انطلاق امتحانات الفرصة الثانية لطلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين.

مدير مدرسة يحتفل مع طلابه بإنتهاء الدراسة وسط هتافات خلاصنا امتحانات. 4000 جنيه مكافآة لأعضاء غرف عمليات امتحانات الدبلومات الفنية 2026. هل تدرس التعليم تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ؟ |اعرف الحقيقة. نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..

هل يعتمدها الوزير؟ أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 لا تحتاج إلى اعتماد رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف قبل اعتمادها ، بل تتحمل كل مدرسة اعلانها رسمية بدون اعتماد الوزير بمجرد الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة في شكلها النهائي.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مادة التربية الدينية هذا العام مادة أساسية تدرس بكافة الصفوف الدراسية بجميع المرحل التعليمية وفقا للمحتوى والدرجات المقررة لها بكل مرحلة. يشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على نسبة 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي لدرجات الطالب في ضوء أحكام القرار الوزاري رقم 231 لسنة 202





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Students' Results Secondary School Trade Results Announcement Middle School Elementary School Religious Education Physical Education Mathematics Language

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump-Netanyahu Clash Over Iran DealThe text discusses a tense call between US President Trump and Israeli Prime Minister Netanyahu, highlighting their disagreement on the path forward for the Iran nuclear deal.

Read more »

شراكة استراتيجية بين هيئة قناة السويس وجهاز مستقبل مصر لتطوير البحيراترقم 18.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالكNEWS TEXT: شراكة استراتيجية بين هيئة قناة السويس وجهاز مستقبل مصر لتطوير البحيراترقم 18.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالكجميع الأخبارشهد الجناح المصري في مهرجان كان السينمائي، الإعلان عن تعاون جديد يجمع بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي)، وبرنامج مواهب ديربان، وذلك خلال حفل الاستقبال السنوي للاتحاد. ويختار الاتحاد الدولي للنقاد بموجب هذا التعاون أحد أبرز المشاركين في قسم النقد السينمائي ببرنامج مواهب ديربان لنيل جائزة يقدمها مهرجان القاهرة، تتضمن دعوته لحضور المهرجان وتغطية فعالياته والكتابة في نشرته اليومية الصادرة بالإنجليزية.

Read more »

How the 2026 'Zamalek' football club won the Egyptian Premier League through a journey from poverty to helicopter ride.. King Hussein of Jordan plans to meet with Palestinian president.. and moreA journey from poverty to helicopter ride.. this news text describes the process by which the 'Zamalek' football club won the Egyptian Premier League, highlighting their transformation, struggle, and eventual triumph. Additionally, it touches upon other current events such as a planned meeting between the King of Jordan and the Palestinian president.

Read more »

News Text Title (Optional: For Sharing on Social Media and Other External Platforms)News Text Content

Read more »

News TextThe text discusses various topics such as the Iranian Revolutionary Guard Corps's statement about passing 31 ships and oil tankers through the Strait of Hormuz in coordination with them, criticism of European countries against Israel regarding the detention of Gaza flotilla activists, the regular meeting of the National Council for Child and Family Development, the launch of initiatives and programs in the governorates of Sohag and Qena to support and protect children and their families, particularly in the governorates of Upper Egypt, and the launch of various initiatives in the governorates, such as initiatives to combat child marriage and initiatives to support girls' health and raise awareness of health issues related to them.

Read more »

صور أقمار صناعية تكشف تضرر قواعد إسرائيلية خلال الحرب مع إيرانNews text about satellite images revealing damage to Israeli military bases during the conflict with Iran.

Read more »