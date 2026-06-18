The Egyptian General Authority for Survey in the Republic of Egypt provides a table of prayer times for Thursday, June 18, in the governorates of Egypt to familiarize with prayer times. The search engine (Google) is active throughout the day to search for prayer tables in the governorates of the Republic, with a total of 79 cities, to know the written prayer times. This is what the news channel 'Al-Shorouk' reports from several cities and governorates in Egypt.
تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 يونيو، في محافظات مصر للتعرّف على مواقيت الصلاة.
وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية.. مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة... مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية... مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان...
مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح... مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة... مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ... حكم قضاء الصلاة عن المتوفي...
أذكار مستحبة في الأشهر الحرم... رددها الآن... صيام يوم عاشوراء 2026 ؟... موعده وفضله وحكم صيام
Egypt Prayer Times Google Al-Shorouk Cities Governorates Islam Prayer Islamism Hajj Ramadan Fast Prayer Times In Egypt Prayer Times In Cairo Prayer Times In Alexandria Prayer Times In Aswan Prayer Times In Luxor Prayer Times In Port Said Prayer Times In Aswan Prayer Times In Suez Prayer Times In Sharm El Sheikh Prayer Times In Cairo Prayer Times In Alexandria Prayer Times In Aswan Prayer Times In Luxor Prayer Times In Port Said Prayer Times In Aswan Prayer Times In Suez Prayer Times In Sharm El Sheikh Prayer Times In Cairo Prayer Times In Alexandria Prayer Times In Aswan Prayer Times In Luxor Prayer Times In Port Said Prayer Times In Aswan Prayer Times In Suez Prayer Times In Sharm El Sheikh Prayer Times In Cairo Prayer Times In Alexandria Prayer Times In Aswan Prayer Times In Luxor Prayer Times In Port Said Prayer Times In Aswan Prayer Times In Suez Prayer Times In Sharm El Sheikh Prayer Times In Cairo Prayer Times In Alexandria Prayer Times In Aswan Prayer Times In Luxor Prayer Times In Port Said Prayer Times In Aswan Prayer Times In Suez Prayer Times In Sharm El Sheikh Prayer Times In Cairo Prayer Times In Alexandria Prayer Times In Aswan Prayer Times In Luxor Prayer Times In Port Said Prayer Times In Aswan Prayer Times In Suez Prayer Times In Sharm El Sheikh Prayer Times In Cairo Prayer Times In Alexandria Prayer Times In Aswan Prayer Times In Luxor Prayer Times In Port Said Prayer Times In Aswan Prayer Times In Suez Prayer Times In Sharm El Sheikh Prayer Times In Cairo Prayer Times In Alexandria Prayer Times In Aswan Prayer Times In Luxor Prayer Times In Port Said Prayer Times In Aswan Prayer Times In Suez Prayer Times In Sharm El Sheikh Prayer Times In Cairo Prayer Times In Alexandria Prayer Times In Aswan Prayer Times In Luxor Prayer Times In Port Said Prayer Times In Aswan Prayer Times In Suez Prayer Times In Sharm El Sheikh Prayer Times In Cairo Prayer Times In Alexandria Prayer Times In Aswan Prayer Times In Luxor Prayer Times In Port Said Prayer Times In Aswan Prayer Times In Suez Prayer Times In Sharm El Sheikh Prayer Times In Cairo Prayer Times In Alexandria Prayer Times In Aswan Prayer Times In Luxor Prayer Times In Port Said Prayer Times In Aswan Prayer Times In Suez Prayer Times In Sharm El Sheikh Prayer Times In Cairo Prayer Times In Alexandria Prayer Times In Aswan Prayer Times In Luxor Prayer Times In Port Said Prayer Times In Aswan Prayer Times In Suez Prayer Times In Sharm El Sheikh Prayer Times In Cairo Prayer Times In Alexandria Prayer Times In Aswan Prayer Times In Luxor Prayer Times In Port Said Prayer Times In Aswan Prayer Times In Suez Prayer Times In Sharm El Sheikh Prayer Times In Cairo Prayer Times In Alexandria Prayer Times In Aswan Prayer Times In Luxor Prayer Times In Port Said Prayer Times In Aswan Prayer Times In Suez Prayer Times In Sharm El Sheikh Prayer Times In Cairo Prayer Times In Alexandria Prayer Times In Aswan Prayer Times In Luxor Prayer Times In Port Said Prayer Times In Aswan Prayer Times In Suez Prayer Times In Sharm El Sheikh Prayer Times In Cairo Prayer Times In Alexandria Prayer Times In Aswan Prayer Times In Luxor Prayer Times In Port Said Prayer Times In Aswan Prayer Times In Suez Prayer Times In Sharm El Sheikh Prayer Times In Cairo Prayer Times In Alexandria Prayer Times In Aswan Prayer Times In Luxor Prayer Times In Port Said Prayer Times In Aswan Prayer Times In Suez Prayer Times In Sharm El Sheikh Prayer Times In Cairo Prayer Times In Alexandria Prayer Times In Aswan Prayer Times In Luxor Prayer Times In Port Said Prayer Times In Aswan Prayer Times In Suez Prayer Times In Sharm El Sheikh Prayer Times In Cairo Prayer Times In Alexandria Prayer Times In Aswan Prayer Times In Luxor Prayer Times In Port Said Prayer Times In Aswan Prayer Times In Suez Prayer Times In Sharm El Sheikh Prayer Times In Cairo Prayer Times In Alexandria Prayer Times In Aswan Prayer Times In Luxor Prayer Times In Port Said Prayer Times In Aswan Prayer Times In Suez Prayer Times In Sharm El Sheikh Prayer Times In Cairo Prayer Times In Alexandria Prayer Times In Aswan Prayer Times In Luxor Prayer Times In Port Said Prayer Times In Aswan Prayer Times In Suez Pray
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
إمام عاشور يسجل هدفًا مذهلًا في مرمى كورتوا ويُت Extracted from the textتغنت صحيفة أس الإسبانية بالهدف الذي سجله إمام عاشور في مرمى تيبو كورتوا، ووصفته بأنه مذهل. كما استهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم 2026 بالتعادل مع بلجيكا 1-1، ويتجه لمواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية.
Read more »
جامعة القاهرة تتقدم 27 مركزا في تصنيف U.S. News.. الأولى محليا والثانية أفريقيافي إنجاز دولي جديد يعكس قوة الأداء الأكاديمي والبحثي لجامعة القاهرة وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي نجحت في تحقيق مركز متقدم في إحدى التصنيفات العالمية - الوطن
Read more »
جامعة القاهرة تواصل صعودها العالمي في تصنيف U.S. News 2026 وتتقدم 27 مركزًافي إنجاز دولي جديد يعكس قوة الأداء الأكاديمي والبحثي لجامعة القاهرة وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي، حققت الجامعة تقدمًا ملحوظًا في
Read more »
أعلن رئيس جامعة المنيا عن تصنيف الجامعة في تصنيف US News العالميأعلن رئيس جامعة المنيا عن تصنيف الجامعة في تصنيف أفضل الجامعات العالمية الصادر عن مؤسسة US News الأمريكية لعام 2026، حيث جاءت في المركز 747 عالميًا
Read more »
مجلس النواب يناقش الموازنة وقوانين ضريبية جديدة والتحول إلى الدعم النقديcouncil of representatives continues budget discussions and reviews tax laws, while a deputy supports cash subsidies with accurate databases, criticizing government performance in health insurance and pensions. Separate news about a doctor's arrest in Beheira.
Read more »
حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 18-6-2026 ورطوبة ورياحتوقعات الأرصاد الجوية ليوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 تشهد ارتفاعاً في الرطوبة ورياحاً، وذلك في different context unrelated to the rest of the text.
Read more »