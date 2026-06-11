New BMW X7 2027 Models Available in Egypt

The Egyptian car market is now stocked with new BMW X7 models for the 2027 model year, catering to the demand of citizens for modern technology-equipped cars that align with the future of the automotive industry. The BMW X7 2027 models are now available, including the BMW X7 SUV, which falls under the category of SUV sports cars with multiple uses.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بروتون ساجا 2027 تباع بهذه المواصفاتمضيعش الفرصة.. ماركات عالمية بمزاد سيارات جمارك بورسعيدوجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بي ام دبليو X7 موديل 2027، وتنتمي X7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ بي ام دبليو X7 موديل 2027زودت سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى . محرك بي ام دبليو X7 موديل 2027تستمد سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 4400 سي سي تيربو، وبها قوة 530 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وتحتاج إلي 12.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 83 لتر، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات بي ام دبليو X7 موديل 2027تحتوي سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه .

بالاضافة إلي ان سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2027 بها، تكيف، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس . سعر بي ام دبليو X7 موديل 2027تتوافر سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 10 مليون و 200 ألف جنيه





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