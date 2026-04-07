NASA Artemis 2.0 Smartwatch: ساعة ذكية تعليمية تشجع الأطفال على تعلم البرمجة

تطلق Yanko Design ساعة ذكية تعليمية مستوحاة من برنامج Artemis الفضائي، تهدف إلى تعليم الأطفال البرمجة والإلكترونيات من خلال تجربة تفاعلية وشيقة. الساعة تدعم لغات برمجة سهلة الاستخدام، وتتيح للأطفال تصميم وتخصيص تجربتهم الرقمية، مع التركيز على التعليم باللعب وتنمية مهاراتهم الإبداعية.

كشفت منصة Yanko Design عن ساعة ذكية تعليم ية مبتكرة تحمل اسم NASA Artemis 2.0 Smartwatch، صُممت خصيصًا لتشجيع ال أطفال على تعلم ال برمجة بطريقة تفاعلية وممتعة. الساعة، المستوحاة من برنامج Artemis التابع لوكالة ناسا، تقدم تجربة تعليم ية فريدة من نوعها، تجمع بين شغف ال أطفال بالفضاء وإمكانية تعلم أساسيات ال برمجة والإلكترونيات بشكل عملي. هذه الساعة ليست مجرد أداة لعرض الوقت أو تتبع النشاط، بل هي منصة برمجية متكاملة تتيح لل أطفال تصميم وتخصيص تجربتهم الرقمية الخاصة.

من خلال استخدام لغات برمجة سهلة مثل بايثون، يمكن للأطفال بناء تطبيقاتهم الخاصة، وتغيير واجهات الساعة، وحتى تصميم ألعاب تفاعلية، مما يعزز فهمهم للعالم من حولهم بطريقة مبتكرة وشيقة. الساعة تدعم CircuitBlocks، وهي بيئة برمجة مرئية سهلة الاستخدام تشبه Scratch، مما يجعلها مثالية للمبتدئين. بالإضافة إلى ذلك، تدعم Arduino، مما يفتح الباب أمام مشاريع أكثر تعقيدًا. يمكن للمستخدمين البدء بإنشاء مشاريع بسيطة مثل تغيير واجهات الساعة، أو إضافة عداد خطوات مخصص، أو مؤقتات، ثم الانتقال تدريجيًا إلى بناء تطبيقات أكثر تعقيدًا تستفيد من المستشعرات المدمجة، مثل مستشعر الحركة، لإنشاء ألعاب تفاعلية أو إشعارات مخصصة. تصميم الساعة يجمع بين الجاذبية البصرية والوظائف التعليمية. تأتي الساعة بتصميم مستوحى من برنامج Artemis الفضائي، بألوان وشعارات وواجهة مستخدم ذات طابع كوني جذاب للأطفال. على عكس النسخة الأولى التي كانت تتطلب التجميع الذاتي، تأتي Artemis 2.0 مجمعة بالكامل وجاهزة للاستخدام، مع دليل برمجة مبسط وكتيب بداية سريعة، مما يضمن تجربة سهلة ومباشرة من اللحظة الأولى. تتضمن الساعة بطارية ليثيوم بوليمر قابلة لإعادة الشحن، وهيكلًا خفيفًا ومتينًا يناسب الاستخدام اليومي للأطفال، بالإضافة إلى دعم الاقتران بهواتف أندرويد و iOS لتلقي الإشعارات الأساسية. الهدف الرئيسي من Artemis 2.0 هو التعليم عبر اللعب. الساعة مصممة لتكون بوابة أولى لعالم البرمجة والإلكترونيات لدى الأطفال، بطريقة تجمع بين حب الفضاء والرغبة في فهم كيف تعمل الأشياء. بفضل دعم بايثون، يمكن للطفل أن يتعلم مبادئ المتغيرات والحلقات والشروط من خلال مشاريع صغيرة مرتبطة بشيء يراه ويلبسه يوميًا. بينما تركز الساعات الأخرى على الوظائف الجاهزة، تأتي Artemis 2.0 لتحويل الطفل إلى مبرمج صغير، يبني تجربته الرقمية الخاصة، مستلهمًا من برنامج Artemis حقيقة أن المستقبل العلمي يصنعه من يمتلكون الفضول والمعرفة، وليس من يكتفون بالمشاهدة





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ناسا ستأخذ أول رائد فضاء غير أمريكى إلى القمر 2026ستصبح اليابان أول دولة غير أمريكية تضع أقدامها على سطح القمر، حيث سينضم زوج من رواد الفضاء اليابانيين إلى مهمة Artemis 3 التابعة لناسا..

Read more »

المرحلة الأساسية الثانية من SLS جاهزة للشحن إلى فلوريدابوسان ، كوريا الجنوبية - أطلقت وكالة ناسا المرحلة الأساسية الثانية لصاروخ نظام الإطلاق الفضائي في 16 يوليو لشحنه إلى فلوريدا لمهمة Artemis 2 العام المقبل.

Read more »

آيفون 17e اقتصادي جديد من أبل مع Dynamic Island وMagSafe بسعر 599 دولاراكشفت منصة Yanko Design أن أبل تستعد، وفق تسريبات وتقارير غير رسمية، للكشف عن هاتف آيفون 17e

Read more »

إكس كاست يحوّل موبايلك إلى شاشة مراقبة احترافية للكاميراكشفت منصة Yanko Design أن شركة EZCast قدّمت جهازًا جديدًا باسم CamCast CT-1

Read more »

فطائر وكسكس ومرحاض معطل… الحياة اليومية لرواد الفضاء في مدار القمرفي الوقت الذي تحلق فيه كبسولة Orion حول القمر ضمن مهمة Artemis II، تبدو الحياة على متنها أقرب إلى يوميات بشرية مألوفة

Read more »