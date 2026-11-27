تكشف شيفرات تطبيق ChatGPT على أندرويد عن خطط لدمج الميزات الصوتية والمراسلة، مما يجعله منافسا قويا لخدمات جوجل في تحويله إلى مساعد رقمي متكامل يتحكم في الهاتف.

تكشف النصوص البرمجية المكتشفة حديثًا في أحدث إصدار من تطبيق ChatGPT الخاص بنظام أندرويد عن تحول جذري في وظائف التطبيق، حيث تستعد شركة OpenAI لتحويل المساعد الذكي من مجرد محادثة تفاعلية إلى مساعد رقمي قادر على التحكم في الهاتف. يشمل هذا التطور الجديد إمكانية إجراء المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل النصية نيابة عن المستخدم، مما يوسع نطاق الصلاحيات الممنوحة للذكاء الاصطناعي بشكل كبير.

كشف الشيفرات عن صلاحيات جديدة كليًا

حمل الإصدار رقم 1.2026.328 من تطبيق ChatGPT على منصة أندرويد إشارات واضحة إلى صلاحيات كانت غير موجودة سابقًا، مما يشير إلى أن الشركة تعمل على دمج قدرات تشغيلية أعمق مع النظام. على الرغم من هذه الإشارات القوية، يظل جميع هذه الوظائف قيد التطوير ولا تعمل فعليًا في الوقت الحالي، حيث تشترط الشروط التقنية أن يمنح المستخدم الأذونات اللازمة بنفسه عبر إعدادات النظام للسماح للتطبيق بالوصول إلى هذه الميزات.

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تحديات الثقة وتأخر الإطلاق المحتمل

لا يوجد حتى الآن أي تاريخ معلن لإطلاق هذه الميزات الجديدة، ولا يوجد تأكيد رسمي من شركة OpenAI بشأن وصول جميع الخصائص المذكورة في الكود البرمجي إلى المستخدمين بشكل كامل. وجود هذه النصوص البرمجية داخل التطبيق يعكس مرحلة اختبار داخلية، إلا أن التاريخ يظهر أن العديد من الميزات المكتشفة في شيفرات التطبيقات الكبرى قد تتأخر شهورًا طويلة أو تُلغى نهائيًا قبل الوصول إلى الجمهور العام.

المنافسة المباشرة مع مساعد جوجل Gemini

تهدف هذه الميزات الجديدة إلى وضع تطبيق ChatGPT في منافسة مباشرة وشرسة مع مساعد جوجل الذكي Gemini على أرضه، خاصة في سياق الاستخدام الصوتي أثناء القيادة. يتيح التطور الجديد للمستخدمين الطلب من ChatGPT الاتصال بشخص معين أو إرسال رسالة نصية قصيرة دون الحاجة إلى لمس الشاشة، وهو ما يمثل قفزة نوعية في تجربة القيادة الآمنة مقارنة بدور المساعد الحالي المحدود الذي يقتصر على المحادثة الصوتية والردود النصية فقط.

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قيود التحكم في وسائط الإعلام والتشغيل

تظهر التفاصيل التقنية أن التحكم في تشغيل الموسيقى سيكون مقيدًا بوظائف محددة لا تسمح بالتلاعب الكامل بمكتبة المستخدم، حيث سيكتفي المساعد الذكي بالاعتراف بالوسائط العاملة حاليًا على الهاتف. يمكن للمستخدمين استخدام الأمر لاستئناف جلسة تشغيل متوقفة أو تخطي الأغنية الحالية أو إيقاف التشغيل مؤقتًا، لكنه لن يتمكن من فتح تطبيق موسيقى جديد أو بدء تشغيل أغنية مختلفة من تلقاء نفسه، مما يحد من حرية التحكم التام في المحتوى الصوتي.

إرادة المستخدم النهائية في منح الثقة

سيظل القرار الأول والأخير بيد المستخدم في حال إطلاق هذه الميزات، حيث تتطلب كل صلاحية من الصلاحيات المقترحة موافقة صريحة وواضحة من خلال إعدادات نظام أندرويد. يمكن للمستخدم سحب هذه الأذونات في أي وقت desired، مما يضع عبء الثقة الأكبر على عاتق الفرد قبل التقنية، خاصة مع الانتقال من مجرد إجابات إلى التحكم في المكالمات وقراءة الشاشة.