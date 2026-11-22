قناة ON تنفي صحة تصريحات محمد ناصر بشأن انتقال الفلسطينيين لسيناء مقابل 200 مليار دولار، مؤكدة موقف مصر الثابت في عدم مساومتها على القضية الفلسطينية.

في خطوة سريعة وردًا على معلومات مضللة، قدمت قناة ON توضيحًا جوهريًا لموقف مصر الرسمي بشأن الوضع في القطاع الفلسطيني، مؤكدة أن الدولة لا تساوم تحت أي ظرف على المبادئ الثابتة للقضية.

نفي ادعاءات نقل الفلسطينيين إلى سيناء

انتقدت القناة بشدة تصريحات مذيع تابع لما تصفه بالجماعة الإرهابية، محمد ناصر، الذي ادعى في إحدى حلقات برنامجه أن مصر قد توافق على انتقال الفلسطينيين للعيش في منطقة سيناء.

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وقال المصدر المزعوم إن ذلك سيحدث مقابل الحصول على مبلغ مالي ضخم يبلغ 200 مليار دولار، بالإضافة إلى صفقة تصفير الديون المستحقة، وهو ادعاء تم تفنيده فورًا.

وزير الخارجية يؤكد رفض تصفية القضية

وتناولت القناة تصريحات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين في الخارج، الذي شدد على أن مصر لن تتنازل عن مبادئها ولن تساعد بأي شكل من الأشكال في تصفية القضية الفلسطينية.

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جاء هذا التأكيد في سياق رد رسمي وقوي على الروايات التي حاولت تشويه الصورة المصرية وإيصال رسائل خاطئة للجمهور الدولي والعربي بشأن النوايا المصرية الحقيقية.

المساعدات الإنسانية تتدفق إلى غزة

في سياق متعلق بالجهود الإنسانية، أشار التقرير إلى ضخ المساعدات من الهلال الأحمر المصري، حيث بلغت الكميات المرسلة 42 ألف خيمة و5500 شادر لدعم السكان في غزة.

وتستمر اللجنة المصرية في تنفيذ جهود إغاثية وإنسانية مكثفة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، مع التركيز على توفير الاحتياجات الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

تفاصيل الجدول الزمني والخطوات القادمة

تأتي هذه التوضيحات قبل صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026، مما يعكس التوازي بين الاستعدادات الاجتماعية الداخلية والالتزامات الخارجية المصرية تجاه المنطقة.

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ويظل التأكيد على الثوابت الوطنية والدولية هو المحور الرئيسي الذي تدور حوله جميع البيانات الرسمية، دون الاستجابة لأي ضغوط أو اقتراحات تخالف السيادة المصرية.