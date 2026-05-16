Relation between Air Conditioning and Joint Pain

The text discusses the relationship between air conditioning and joint pain, the impact of air conditioning on muscles and joints, and the factors that contribute to joint pain during air conditioning use. It also provides tips on how to minimize the impact of air conditioning on joints and when to seek medical attention for joint pain.

مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يعتمد كثير من الأشخاص على أجهزة التكييف لساعات طويلة، لكن البعض يلاحظ زيادة آلام المفاصل أو الشعور بالتيبس بعد الجلوس في الأماكن الباردة، ما يثير التساؤل حول العلاقة بين التكييف وآلام العظام والمفاصل.

لماذا يزداد ألم المفاصل مع التكييف؟ ويؤكد الدكتور أشرف إسماعيل استشارى جراحات العمود الفقري، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن البرودة الشديدة قد تؤثر بالفعل على العضلات والمفاصل لدى بعض الأشخاص، خاصة كبار السن أو من يعانون من التهابات المفاصل والروماتويد وآلام الظهر المزمنة. كيف يؤثر التكييف على المفاصل؟ يوضح أطباء العظام والروماتيزم أن التعرض المباشر للهواء البارد لفترات طويلة قد يؤدي إلى انقباض العضلات والأوعية الدموية، مما يسبب الشعور بالتيبس أو الألم، خاصة في الرقبة والركبتين والكتفين.

كما أن انخفاض درجة الحرارة قد يجعل المفاصل أكثر حساسية لدى الأشخاص المصابين بالتهابات مزمنة، وهو ما يفسر زيادة الشعور بالألم داخل الأماكن شديدة البرودة. لماذا يشعر البعض بالتيبس صباحًا؟ يشير المتخصصون إلى أن النوم في غرفة شديدة البرودة قد يزيد من تيبس العضلات والمفاصل عند الاستيقاظ، خصوصًا إذا كان الهواء موجهًا مباشرة نحو الجسم طوال الليل. وقد يؤدي ذلك إلى صعوبة الحركة أو الشعور بألم في الظهر والرقبة والمفاصل خلال الساعات الأولى من اليوم.

هل التكييف يسبب الروماتيزم؟ يؤكد الأطباء أن التكييف لا يسبب مرض الروماتيزم بشكل مباشر، لكنه قد يزيد الأعراض لدى المصابين بالفعل بالمشكلات المفصلية أو الالتهابات المزمنة. كما أن البرودة قد تكشف وجود مشكلة صحية كامنة لم تكن الأعراض فيها واضحة من قبل.

الفئات الأكثر تأثرًاهناك بعض الأشخاص يكونون أكثر عرضة للشعور بآلام المفاصل مع التكييف، منهم: * كبار السن * مرضى الروماتويد * من يعانون من خشونة الركبة * المصابون بآلام الظهر المزمنة * الأشخاص قليلو الحركة * من يجلسون لفترات طويلة أمام التكييف كيف تقلل تأثير التكييف على المفاصل؟ ينصح الأطباء بعدة خطوات بسيطة لتقليل تأثير الهواء البارد على الجسم، منها: * ضبط التكييف على درجة حرارة معتدلة * تجنب توجيه الهواء مباشرة للجسم * ارتداء ملابس خفيفة تغطي المفاصل * الحركة كل فترة وعدم الجلوس الطويل * ممارسة تمارين التمدد الخفيفة * شرب كمية كافية من المياه هل هناك علاقة بالدورة الدموية؟

يشير بعض المتخصصين إلى أن البرودة قد تؤثر على تدفق الدم للأطراف بشكل مؤقت، ما يزيد الشعور بالألم أو التنميل لدى بعض الأشخاص، خاصة مع قلة الحركة. لذلك فإن النشاط البدني الخفيف يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقليل الإحساس بالتيبس. متى يجب زيارة الطبيب؟

ينصح الأطباء بعدم تجاهل الألم إذا كان: * شديدًا أو مستمرًا * مصحوبًا بتورم واحمرار * يمنع الحركة الطبيعية * يتكرر بشكل يومي * يصاحبه تنميل أو ضعف بالعضلات فهذه الأعراض قد تشير إلى مشكلة صحية تحتاج إلى تقييم طبي وعلاج مناسب





