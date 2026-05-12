Real Betis secures first Champions League spot in 21 years, beats Elche 2-1 in La Liga

Real Betis has secured its first spot in the Champions League in 21 years, after a thrilling 2-1 victory over Elche in La Liga. The team, which has been struggling in recent seasons, has now guaranteed its participation in the UEFA Champions League next season.

نجح ريال بيتيس في حجز مقعده رسميًا ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 21 عامًا، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على إلتشي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ميرنا طنطاوي تحصد 3 ميداليات في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للكباربعد 12 عامًا .. بينتو يُعيد «النيران الصديقة» إلى ديربي الهلال والنصرنجم وادي دجلة: الإسماعيلي اسم كبير لا يستحق هذا الموقف الصعبتحديد أول الأندية الهابطة من الدوري المصري الممتازودخل ريال بيتيس المباراة بقوة ونجح في فرض سيطرته مبكرًا، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وسط أفضلية واضحة لأصحاب الأرض خلال الشوط الأول.

ورغم ضغط بيتيس وإهداره أكثر من فرصة لتعزيز النتيجة، نجح إلتشي في خطف هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، بعد هجمة مرتدة أربكت دفاعات الفريق الأندلسي لينتهي النصف الأول بالتعادل 1-1. ومع بداية الشوط الثاني، تغيرت مجريات اللقاء بعدما تعرض أحد لاعبي إلتشي للطرد إثر تدخل قوي، ليستغل ريال بيتيس النقص العددي ويفرض سيطرته الكاملة على المباراة.

وفي الدقيقة 58، تمكن بيتيس من تسجيل هدف الفوز عبر تسديدة صاروخية سكنت شباك إلتشي، ليشعل المدرجات ويقرب الفريق خطوة كبيرة من العودة التاريخية لدوري الأبطال. وحاول إلتشي العودة في النتيجة رغم النقص العددي، إلا أن دفاع بيتيس نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية. إنجاز تاريخي لبيتيسوبهذا الانتصار، رفع ريال بيتيس رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الليجا، ليضمن رسميًا المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لأول مرة منذ عام 2005.

في المقابل، تجمد رصيد إلتشي عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر، ليستمر صراعه من أجل الابتعاد عن مناطق الخطر خلال الجولات الأخيرة من الموسم





