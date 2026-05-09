Smira Said mourns the death of Moroccan singer Abdul Wahab Dokali, known for his contributions to the development of Moroccan and Arab music. He was 85 years old and passed away after a long illness.

حرصت الفنانة سميرة سعيد على نعي الفنان المغربي الراحل عبد الوهاب الدوكالي بكلمات مؤثرة، وذلك عبر حسابها الرسمي على إنستجرام. وقالت سميرة سعيد: \"ويرحل هذا العملاق الكبير عبد الوهاب الدوكالي.

كل يوم نفقد إسماً كبيراً وقامة فنية صنعت وجدان أجيال كاملة، لكن ما يتركه هؤلاء العظماء يبقى أكبر من الغياب. يبقى أثرهم، ومدارسهم، وإرثهم الذي لا بموت\". وفاة عبدالوهاب الدكاليفُجعت الساحة الفنية المغربية والعربية، اليوم الجمعة، برحيل عميد الأغنية المغربية الفنان عبد الوهاب الدكالي، الذي يُعد واحدًا من أبرز رموز الموسيقى في المغرب والعالم العربي، بعد مسيرة فنية امتدت لعقود طويلة ترك خلالها إرثًا غنائيًا خالدًا.

وأكدت مصادر إعلامية مغربية وفاة الدكالي عن عمر ناهز 85 عامًا، وذلك بعد تدهور حالته الصحية مؤخرًا إثر خضوعه لعملية جراحية، حيث كان قد نُقل خلال الساعات الماضية إلى غرفة العناية المركزة بعد تعرضه لمضاعفات صحية، قبل أن يفارق الحياة. وخيم الحزن على الأوساط الفنية والثقافية فور إعلان الوفاة، حيث توافدت رسائل النعي من فنانين وإعلاميين وجمهور واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين مشواره الطويل وإسهاماته في تطوير الأغنية المغربية والعربية.

ويُعد الراحل أحد أبرز المؤسسين لمدرسة الأغنية المغربية الحديثة، حيث جمع بين الغناء والتلحين والتأليف، وارتبط اسمه بأعمال خالدة في الذاكرة الفنية مثل \"مرسول الحب\" و\"ما أنا إلا بشر\". وُلد عبد الوهاب الدكالي في يناير 1941 بمدينة فاس، وبدأ مسيرته الفنية منذ أواخر الخمسينات، واستطاع أن يضع الأغنية المغربية على خريطة الفن العربي، ويحظى بتكريمات وجوائز دولية عدة تقديرًا لإبداعه، من بينها تكريمات في بريطانيا وفرنسا ومصر.

كما عُرف الدكالي بكونه فنانًا متعدد المواهب، إذ لم يقتصر عطاؤه على الغناء فقط، بل شمل التلحين والعزف والموسيقى التصويرية والاهتمام بالفن التشكيلي، ما جعله يُلقب ب\"المايسترو\" في المشهد الفني المغربي. وأكد نقاد وفنانون أن رحيله يمثل خسارة كبيرة للفن المغربي والعربي، مشيرين إلى أن إرثه سيظل حاضرًا في الذاكرة الموسيقية، باعتباره أحد أبرز من أسهموا في ترسيخ هوية الأغنية المغربية الحديث





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Abdul Wahab Dokali Smira Said Moroccan Singer Arab Music Contribution To Music Development

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

إيهاب توفيق يتوج فائزا بالموسم الأول من برنامج The Masked Singer- أنت مين؟ | صوربعد تسعة أسابيع من رحلة تنكر المشاهير وتقديمهم استعراضات متنوعة قبيل الكشف عن هوياتهم الواحد تلو الآخر، وصل المشوار إلى نهايته، وقد شهدت الحلقة العاشرة والأخيرة، آخر تنافس بين شيتا، كوبرا والذئب ضمن الحلقة الختامية من البرنامج العالمي بصيغته العربية 'The Masked Singer- أنت مين؟' على 'MBC مصر'.

Read more »

كواليس تتويج إيهاب توفيق بالموسم الأول من برنامج The Masked Singer- إنت مين؟بعد تسعة أسابيع من رحلة تنكر المشاهير وتقديمهم استعراضات متنوعة قبيل الكشف عن هوياتهم الواحد تلو الآخر، وصل المشوار إلى نهايته. ...

Read more »

Queen Elizabeth II dies updates: Tributes continue around the world after the death of the QueenKing Charles III is giving his first address to the United Kingdom and the Commonwealth following the death of his mother Queen Elizabeth II. Join our live coverage

Read more »

Waleed Abdul Latif: Salah Yerisiz ve Takdire Mérie UmuşWaleed Abdul Latif, eski Zamalek futbolcusu ve ünlü futbolcu Mohamed Salah hakkında konuşmuştur. Salah'ın performansının arttığı ve 'bir marka' haline geldiğine dikkat çekmiştir. Ayrıca Salah'ın Mısır'da daha fazla takdire mérie olacağını ve bir heykel için uygun olduğunu belirtmiştir.

Read more »

75 نسخة فقط.. بيع أيقونة بورشه Singer DLS بسعر مذهلتعود السيارة بورشه Singer DLS المعدلة إلى الأضواء من جديد، بعد 7 سنوات من ظهورها في مهرجان Goodwood Festival of Speed للمرة الأولى.

Read more »