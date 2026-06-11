Snapchat يفرض إجراءات حماية جديدة لمشاركة المحتوى للمراهقين الأصغر سنًا

تطبيق سناب شات Snapchat يفرض إجراءات حماية جديدة لمشاركة المحتوى للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عامًا. في سياق ذلك، أعلنت المنصة أن المراهقين الأصغر سنًا سيحصلون على تجربة"للأصدقاء فقط" لمنشوراتهم على منصة"سبوتلايت".

تطبيق سناب شات Snapchat يعد أحد التطبيقات الأكثر استخدامًا والمفضلة لدى كثير من المستخدمين، إلا أنه من وقت لآخر يقوم بتطبيق إجراءات حماية جديدة لمشاركة المحتوى للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عامًا.

في سياق ذلك، أعلنت المنصة أن المراهقين الأصغر سنًا سيحصلون على تجربة"للأصدقاء فقط" لمنشوراتهم على منصة"سبوتلايت". تتكون هذه الصفحة العامة من مقاطع فيديو عمودية قصيرة تشبه مقاطع"ريلز" على إنستجرام أو تيك توك. الحسابات الشخصية بموجب القواعد الجديدة، لا يظهر محتوى Spotlight الذي ينشره المستخدمون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا إلا لأصدقاء المستخدم الذين وافقوا على مشاركتهم.

حذف الحسابات في السياق نفسه تمنع منصة"سناب شات" عالمياً أي شخص يقل عمره عن 13 عاماً من إنشاء حساب، وتعمل على إغلاق وحذف حسابات الأطفال الذين يتبين تجاوزهم لهذه السياسة





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Snapchat Harmful Content Age Restrictions Spotlight Friends Only

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