The Rebirth of Drama Education as a National Project for Building Future Generations

The revival of Drama Education in schools, not just as a recreational activity, but as an essential tool for shaping future generations' perceptions, critical thinking, and the ability to articulate their thoughts and opinions. By promoting dialogue, challenging extremism, and fostering creativity, Drama Education can help build stronger individuals and communities.

في زمن تتصارع فيه الأفكار على عقول الأجيال الجديدة، لم يعد المسرح المدرسي مجرد نشاط فني يمارس داخل أسوار المدارس، بل أصبح أحد أخطر وأهم أدوات بناء الوعي، وصناعة الإنسان القادر على التفكير، والحوار، ومواجهة التطرف والانغلاق.

ولهذا يأتي التحرك الذي تقوده وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لإحياء المسرح المدرسي، باعتباره خطوة تتجاوز الترفيه إلى مشروع وطني لصناعة المستقبل. الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة تلتقي نظيرتها الروسية في كازان وتبحثان تعزيز التعاون الثقافي. وزير الثقافة من كازان: الحضارات تتكامل ولا تتصادم.. مصر يستخدم الثقافة كقوة محركة للتنمية وأداة لتعزيز الاستقرار.

تكريم عوض الشيمي وافتتاح معرض لأبرز أعماله بحضور وزيرة الثقافة. وزير الثقافة ومديرة معهد العالم العربي بباريس تبحثان تنظيم فعاليات مشتركة. الرهان الحقيقي اليوم لم يعد فقط على التعليم التقليدي، وإنما على بناء عقل قادر على الفهم والتذوق والتمييز بين النور والظلام، بين الفكر والحشد. والمسرح المدرسي بوصفه مدرسة موازية لتكوين الشخصية الإنسانية، حيث يتعلم الطالب التعبير عن نفسه، واحترام الآخر، والعمل الجماعي، والانضباط، والثقة بالنفس.

والمسرح لم يكن يومًا مجرد خشبة وستار وإضاءة، بل كان دائمًا مساحة لصناعة الوعي الجمعي، فمن فوق الخشبة يتعلم الطفل كيف يحكي قضيته، وكيف يسمع غيره، وكيف يناقش الأفكار بدلًا من رفضها أو الخوف منها. وعندما يقف الطالب أمام الجمهور ليمثل دورًا أو يلقي نصًا، فإنه يدخل في صراع أدمغوي مع فنونه وبشكل خارجي مع الجمهور.

وتأتي أهمية المسرح المدرسي أيضًا في قدرته على اكتشاف المواهب الحقيقية في المحافظات والقرى والنجوع، بعيدًا عن المركزية الثقافية، حيث يكتشف الطلاب شغفهم أولًا بالفن والكلمة والخيال. كما يمثل المسرح المدرسي خطًا ثقافيًا في مواجهة الأفكار الظلامية والمتشددة، لأنه يفتح النوافذ المغلقة أمام العقل، يمنح الإنسان مساحة للتأمل والتساؤل، وكلما اقترب الطفل من الفن، ابتعد عن التعصب والكراهية، لأن المسرح يعلم الإنسان أن يرى العالم بعيون متعددة، لا بعين واحدة.

وفي مجتمع يواجه تحديات فكرية وثقافية متزايدة، تبدو الحاجة ملحة لإعادة المسرح إلى المدارس باعتباره جزءًا من مشروع بناء الإنسان المصري، فالدول التي انتصرت في معارك الوعي لم تعتمد فقط على المناهج الدراسية، بل صنعت أجيالًا تمتلك الحس النقدي والخيال والقدرة على الإبداع. ومن هنا تكتسب التحركات الأخيرة للدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، أهمية خاصة، خصوصًا مع التوجه لفتح مسارح الدولة أمام الطلاب مجانًا، والاستعداد لإطلاق المهرجان القومي المصري للمسرح المدرسي، في خطوة تعكس إدراكًا متزايدًا بأن بناء الجمهورية الجديدة لا يقتصر على الطرق والمباني، وإنما يبدأ أولًا من بناء العقل والوجدان.

إن الطفل الذي يقف على خشبة المسرح اليوم، قد يكون غدًا شاعرًا أو مفكرًا أو معلمًا أو قائدًا يعرف قيمة الكلمة وقوة الفن





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

بيان مشترك للقمة المصرية الأوغندية .. تعهدات السيسي وموسيفيني لحماية أمن القارة الأفريقية ومستقبل التنميةJoint statement by the Egyptian-Ougandan summit, Sissi's assurances and Moscovici's commitment to protect African security and development future

Read more »

بيان مشترك للقمة المصرية الأوغندية.. تعهدات السيسي وموسيفيني لحماية أمن القارة الأفريقية ومستقبل التنميةJoint statement from the Egyptian-Ougandan summit, including commitments from President el-Sisi and Mouraviya for the protection of African security and development future.

Read more »

بيان مشترك للقمة المصرية الأوغندية.. تعهدات السيسي وموسيفيني لحماية أمن القارة الأفريقية ومستقبل التنميةStatement issued by the Egyptian-Ougandan summit, emphasizing President Sisi's and Mouraviev's commitment to protecting African security and the future of development.

Read more »

بيان مشترك للقمة المصرية الأوغندية: تعهدات السيسي وموسيفيني لحماية أمن القارة الأفريقية ومستقبل التنميةStatement released by the Egyptian-Ougandan summit, involving President Sisi and Potgieter, outlining their commitment to protect Africa's security and future development.

Read more »

Joint Statement from Egypt-Uganda Summit: Security and Future Development Deal by President Sisi and President MudrykThe joint statement from the Egypt-Uganda summit includes commitments by President Sisi and President Mudryk to protect Africa's security and promote future development.

Read more »

Minister of Education: Announcement of Secondary School Students' Seats after EidThe Minister of Education has announced the allocation of seats for secondary school students after the Eid holiday.

Read more »