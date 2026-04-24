The Voice Kids: مواهب عربية تتألق وتنافس على حلم النجومية في الموسم السادس

تواصل حلقات برنامج 'The Voice Kids' إثارة الجمهور ومفاجأتهم بمواهب غنائية شابة من مختلف الدول العربية، حيث يتنافس الأطفال أمام المدربين رامي صبري، داليا مبارك، والشامي لتحقيق حلمهم في الوصول إلى النجومية.

تستمر المنافسة الشديدة في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ' The Voice Kids ' في موسمه السادس، حيث يشهد المسرح إقبالاً كبيراً من الأصوات الواعدة من مختلف أنحاء الوطن العربي.

لم يعد البرنامج مجرد منصة لعرض القدرات الصوتية، بل أصبح نقطة انطلاق نحو تحقيق أحلام النجومية للأطفال المشاركين. هذه النسخة من البرنامج، الذي يُعرض على قناة 'MBC مصر'، تتميز بتنوع كبير في المواهب والجنسيات، مما يضفي على الحلقات حيوية وتشويقاً. في الحلقة الأخيرة، تألق العديد من المتسابقين الذين أبدوا مهارات استثنائية، مما دفع المدربين النجوم رامي صبري، داليا مبارك، والشامي إلى التنافس الشديد للظفر بهم.

بدأت الحلقة مع زياد السحاتي من ليبيا، الذي قدم أداءً مذهلاً عزف فيه على العود ببراعة، مرتدياً الزي الليبي التقليدي. أثار هذا الأداء إعجاب داليا مبارك بشكل خاص، التي أبدت دهشتها من مهاراته العالية. زياد، الذي تربى في أسرة تقدر قيمة الموسيقى، نجح في إقناع المدربين الثلاثة بالضغط على أزرار 'الاستدارة'، واختار الانضمام إلى فريق رامي صبري. تبع ذلك أداء مؤثر لسلمى حدادين من الأردن، التي كانت مدفوعة بدعم والدتها وتشجيعها على دراسة الموسيقى.

أداء سلمى أشعل المنافسة بين الشامي وداليا مبارك، لكنها اختارت في النهاية الانضمام إلى فريق داليا. ثم أطل أنس السلام من العراق، الذي اكتشف موهبته من خلال منصات التواصل الاجتماعي، معبراً عن أمنيته في أن يلتفت إليه رامي صبري، وهو ما تحقق بالفعل. على الرغم من ملاحظة داليا لبعض التوتر في أدائه، إلا أن رامي استشعر وجود صوت واعد يستحق فرصة للتطور. أما آدم بلكحلى من تونس، فقد قدم أداءً متميزاً في المقامات الصعبة، حيث أدى موال 'اسقِ العطاش' بإتقان.

هذا الطفل، المنتمي إلى أسرة ذات خلفية موسيقية أكاديمية، جذب انتباه المدربين الثلاثة، واختار الانضمام إلى فريق الشامي، معللاً ذلك بإعجابه الشخصي به. الشامي بدوره رأى في صوت آدم 'خامة عصرية' يمكن أن تثري فريقه. ومن مصر، قدمت جنى عفت أداءً قوياً، مستفيدة من خبرتها في الوقوف على مسرح دار الأوبرا المصرية، ومن تاريخ والدها الفني، بالإضافة إلى موهبتها في الدبلجة. رامي صبري وجد فيها الإحساس الذي يبحث عنه.

ولم تغفل الحلقة الجانب الإنساني، حيث قدمت رسيل مسرحي من السعودية أداءً مؤثراً، متحدية ظروفها الصحية لإثبات أن الفن هو وسيلة للتعبير والمقاومة. داليا مبارك كانت الوحيدة التي استدارت لها، منحتها فرصة ذهبية ليس فقط للغناء، بل لاستعادة الثقة بالنفس وتجاوز الخوف. واختتمت الحلقة مع سليمان فيزو من سوريا، الذي يحمل طموحاً مزدوجاً بين الهندسة والفن، ورغبة في إظهار الجانب المبدع من سوريا.

في لفتة مميزة، قام رامي صبري بالضغط على زر الاستدارة ثم قام بالضغط على زر فريق الشامي نيابة عنه، ليختار سليمان في النهاية الانضمام إلى فريق الشامي. في المقابل، لم تنجح يارا كامل في إقناع المدربين، وغادرت المسرح بتشجيع ودعم من المدربين، الذين أشادوا بشجاعتها وسعادتها بلقاء داليا مبارك. مع نهاية الحلقة، بدأ المدربون في تقييم المواهب المتبقية، حيث يقترب فريق الشامي من الاكتمال بمقعد واحد متبقٍ، بينما لا تزال داليا ورامي يبحثان عن مواهب إضافية لتعزيز فريقهما.

الشامي على بعد خطوة واحدة من إكمال فريقه، حيث لم يتبق له سوى مقعد شاغر، بينما يحق لداليا اختيار 4 مواهب، ورامي صاحب النصيب الأكبر مع 5 مقاعد





