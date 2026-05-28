Trump Warns Oman About Strait of Hormuz, Washington State Chemical Plant Explosion Death Toll Rises to 11

The death toll in a chemical plant explosion in Washington State has risen to 11, with the possibility of more fatalities. President Trump has issued a warning to Oman regarding the Strait of Hormuz.

ترامب يوجه تحذيرا لسلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز أكدت السلطات في ولاية واشنطن شمال غربي الولايات المتحدة، الأربعاء، وفاة ثانية عقب حادث صناعي نجم عن انفجار خزان يحتوي على مواد كيميائية في مصنع للورق، مع عدم توقع وجود ناجين.

كان قد تم تأكيد وفاة شخص يوم الثلاثاء بعد انفجار خزان يحتوي على "سائل أبيض"، وهو محلول كيميائي يستخدم لتفتيت رقائق الخشب وتحويلها إلى لب، في مصنع بمدينة لونجفيو قرب حدود ولاية واشنطن مع أوريجون. وقال رئيس هيئة الإطفاء في مقاطعة كالويتز سكوت جولدشتاين في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "أعلنا صباح اليوم انتقال هذه الحادثة من مرحلة الإنقاذ إلى مرحلة الانتشال". وقال حاكم الولاية بوب فيرجسون: "نستعد لاحتمال أن تكون هذه أسوأ كارثة صناعية في تاريخ ولاية واشنطن الحديث".

وقالت السلطات المحلية في بيان مشترك مع الشركة إن عمليات التنظيف تعطلت بسبب "مخاوف تتعلق بسلامة الهيكل الإنشائي للخزان المتضرر", إلا أن كمية السائل المتبقية في الخزان أقل مما كان يعتقد سابقا، ما يسمح باستئناف عمليات الانتشال بحذر. ويقع المصنع بجوار نهر كولومبيا الذي يفصل بين ولايتي واشنطن وأوريجون. وفقا لفرق الإطفاء، تسرب جزء من "السائل الأبيض" إلى النهر أثناء الحادث، وأكدت العينات وجود تلوث، لكن لم يكن هناك في البداية خطر على إمدادات مياه مدينة لونجفيو





