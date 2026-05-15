US Strategy to Combat Terrorism 2026: Designates Muslim Brotherhood as Extremist Group, Links It to Al-Qaeda and ISIS

The US has published a strategy to combat terrorism for 2026, which designates the Muslim Brotherhood as an extremist group and links it to organizations like Al-Qaeda and ISIS. The strategy aims to limit the group's activities and undermine its spread, both globally and in Europe, and also highlights the need to strengthen efforts against terrorism in Africa.

منذ عدة أيام، نشر البيت الأبيض استراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب لعام 2026، والتي صنّفت تنظيم الإخوان ضمن الكيانات المرتبطة بأنشطة متطرفة، وربطته بعدد من التنظيمات المصنفة إرهابية مثل القاعدة وداعش، وفقا للموقع الرسمي للحكومة الأمريكية.

وفقًا لما ورد في الاستراتيجية، فإن الإدارة الأمريكية ترى أن الدور المحوري الذي يلعبه في نشر الإرهاب المعاصر، سيجعلها تواصل سياسة تصنيف فروع التنظيم في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط وخارجه كمنظمات إرهابية أجنبية، بهدف الحد من أنشطتها وتقويض انتشارها. على المستوى العالمي، بما يشمل تقليص قدراتها على التجنيد وجمع التمويل داخل الولايات المتحدة أو من خلال شبكات مرتبطة بها في الخارج.

وفي السياق الأمني الأوسع، أشارت الاستراتيجية إلى أن أوروبا ما تزال تمثل بيئة يمكن أن تنشط فيها تهديدات إرهابية، حيث تستغل بعض الجماعات المتشددة، مثل القاعدة وداعش، الثغرات الأمنية وحدود التنسيق بين الدول الأوروبية لتسهيل عمليات التخطيط والتنفيذ. أما في إفريقيا، فتشير الوثيقة إلى استمرار نشاط جماعات مثل داعش وحركة الشباب في عدة مناطق من بينها الساحل الإفريقي وتشاد وموزمبيق والسودان والصومال، مع تأكيد الحاجة إلى تعزيز الجهود الإقليمية لمواجهتها





