The weather forecast for Saturday, June 18, 2022, predicts severe heat in most regions, moderate heat in most regions at night, and the formation of morning fog on some roads leading to and from the north of the country, including Cairo, the Suez Canal, and the northern coast. The wind activity is expected to be strong, causing dust and reducing visibility in some areas. There is a weak chance of light rain in the northwestern coastal areas and the northern coast. The condition of the Mediterranean Sea is moderate, with waves ranging from 1.5 to 2.25 meters and a southerly-easterly wind direction. The condition of the Red Sea is moderate to stormy, with waves ranging from 1.5 to 2.5 meters and a northwesterly wind direction. The maximum and minimum temperatures for Saturday, June 18, 2022, in major cities and capitals are as follows: Cairo 38/22, New Capital 39/21, 6th of October 37/21, Benha 37/21, Damietta 35/22, and Ad Dinin 37/22. The weather forecast for major cities and capitals in the Arab world and the world is as follows: Ankara 27/15, Istanbul 29/18, Islamabad 36/24, New Delhi 40/30, Jakarta 34/25, Beijing 25/13, Kuala Lumpur 35/25, Tokyo 24/17, Athens 29/18, Rome 29/15, Paris 21/12, Madrid 30/18, Berlin 25/15, London 16/10, Montreal 25/16, Moscow 25/12, New York 33/21, Washington 37/22, Noakhali 39/24, Addis Ababa 27/13.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم السبت شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة على أغلب الأنحاء ليلا. وبالنسبة للظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن نشاط الرياح، فقد تكون على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة، وقد تؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض مناطق. وتظهر فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط: معتدل وارتفاع الأمواج من 1.5 متر الى 2.25 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية : شمالية غربية . وبالنسبة لحالة البحر الأحمر : معتدل إلى مضطرب وارتفاع الأمواج من 1.5 متر الى 2.5 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية..

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في المدن والعواصم العربية هي كالتالي: العظمى الصغرى مكة 44 32 المدينة 44 30 الرياض 44 31 المنامة 38 32 أبوظبى 38 28 الدوحة 43 33 الكويت 46 30 دمشق 31 16 بيروت 26 22 عمان 29 17 القدس 29 17 غزة 31 21 بغداد 42 26 مسقط 34 31 صنعاء 31 12 الخرطوم 42 30 طرابلس 30 23 تونس 32 21 الجزائر 24 20 الرباط 25 17 درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في مدن وعواصم العالم هي كالتالي: العظمى الصغرى أنقرة 27 15 إسطنبول 29 18 إسلام آباد 36 24 نيودلهى 40 30 جاكرتا 34 25 بكين 25 13 كوالالمبور 35 25 طوكيو 24 17 أثينا 29 18 روما 29 15 باريس 21 12 مدريد 30 18 برلين 25 15 لندن 16 10 مونتريال 25 16 موسكو 25 12 نيويورك 33 21 واشنطن 37 22 نواكشوط 39 24 أديس أبابا 27 1





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Weather Forecast Severe Heat Moderate Heat Fog Wind Activity Light Rain Mediterranean Sea Red Sea Maximum And Minimum Temperatures Major Cities And Capitals Arab World World

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