Yuan Tends Down Against Egyptian Pound Amid Dollar Decline and Euro Movement

The Euro witnessed a decline against the Egyptian Pound during Monday's trading, coinciding with the continued decrease in the Dollar in local banks. The Euro was trading within a range of 58 Egyptian Pounds in several Egyptian banks, after previously approaching a level of 61 Egyptian Pounds. This decline was attributed to the downward movement of the Dollar in local banks, which had an impact on the movement of several foreign currencies in the current period.

شهد سعر اليورو تراجعًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، بالتزامن مع استمرار انخفاض الدولار في البنوك المحلية، وتحرك اليورو اليوم داخل نطاق 58 جنيهًا في عدد من البنوك المصرية، بعدما كان قد اقترب من مستوى 61 جنيهًا في وقت سابق، مستفيدًا آنذاك من موجة الصعود القوية التي شهدتها العملة الأوروبية عالميًا أمام الدولار.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض الدولار في البنوك المحلية، ما انعكس على حركة عدد من العملات الأجنبية خلال الفترة الحالية. تراجع كبير لليورو أمام الجنيه المصري وتكشف المقارنة مع مستويات سابقة أن اليورو فقد جزءًا ملحوظًا من مكاسبه الأخيرة، إذ سجل أمس الأحد في البنك المركزي المصري 60.03 جنيه للبيع، بينما تراجع اليوم إلى 58.60 جنيه للبيع، فاقدًا نحو 1.43 جنيه خلال فترة قصيرة.

كما هبط في البنك الأهلي المصري من 59.45 جنيه للبيع إلى 58.65 جنيه للبيع، وفي بنك مصر من 59.45 جنيه إلى 58.65 جنيه للبيع. جاء هذا التراجع في سعر اليورو بعد موجة ارتفاعات دفعت العملة الأوروبية خلال الأسابيع الماضية إلى مستويات مرتفعة تجاوزت 60 جنيهًا في عدد من البنوك. سعر اليورو اليوم وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 58.31 جنيه للشراء و58.65 جنيه للبيع. وبلغ سعر اليورو في بنك مصر 58.31 جنيه للشراء و58.65 جنيه للبيع.

وسجل اليورو في البنك المركزي المصري 58.43 جنيه للشراء و58.60 جنيه للبيع. لليوم الثاني.. سعر العملات الأجنبية يستقر في السوق الرسمية.. اليورو بـ59.87 والدولار 51.9 جني





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