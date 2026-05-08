Zamalek vs. USM Alger: CAF Champions League Final Preview

The first leg of the CAF Champions League final between Zamalek and USM Alger takes place on Saturday in Algiers. The match will be broadcast live on BeIN Sports and Canal One. In a pre-match interview, Minister of Sports assures Zamalek of his support before the match against USM Alger. Meanwhile, the 'Ninja' himself, Medem Jamal, shares his thoughts with the Zamalek players ahead of the final. The article also includes details of the security measures in place at the 5 July Stadium and the expected lineups for both teams.

تحقيق فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره اتحاد العاصمة الجزائري ضيفا غدا السبت في العاصمة الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتنقل مباراة فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري غدا السبت في العاصمة الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بي ان سبورت. في اتصال هاتفي.. وزير الرياضة يطمئن على الزمالك قبل ذهاب اتحاد العاصمةالنجمة الثالثة.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك بذهاب نهائي الكونفدرالية؟

إجراءات أمنية مشددة في ملعب 5 جويلية قبل مواجهة اتحاد العاصمة والزمالكهجوم ناري.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام اتحاد العاصمة بـ نهائي الكونفدراليةالدردير؛ يا رب الزمالك يكسب الدوري والكونفدراليةمعتمد جمال : الزمالك يحترم منافسيه ولكن لكل مباراة ظروفهاالدرديري يوجه رسالة دعم للاعبي الزمالك.. فماذا قال؟ قبل لقاء سيراميكا..

الغندور يكشف عن مفاجأة للاعبي الزمالكمدرب اتحاد العاصمة يشيد بالزمالك قبل النهائي الأفريقيعمر جابر: هدفنا زيادة ألقابنا القارية.. وجماهير الزمالك اللاعب رقم واحدمشوار الزمالك في بطولة الكونفدرالية 2026 الدور التمهيدي نادي ديكيداها كلوب 0-6 نادي الزمالك نادي الزمالك 1-0 نادي ديكيداها دور المجموعات: الجولة الأولى: الزمالك 1-0 زيسكو يونايتد الجولة الثانية: نادي كايزر شيفس 1-1 نادي الزمالك الجولة الثالثة: الزمالك 0- 0 النادي المصري الجولة الرابعة: النادي المصري 1-2 نادي الزمالك الجولة الخامسة: زيسكو يونايتد 1-0 نادي الزمالك الجولة السادسة: نادي الزمالك 2-1 نادي كايزر شيفز ربع النهائي: نادي أوتوهو 1-1 نادي الزمالك نادي الزمالك 2-1 نادي أوتوهو نصف النهائي: شباب بلوزداد 0-1 نادي الزمالك نادي الزمالك 0-0 شباب بلوزدا





